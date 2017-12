Elektronické knihy budú vedieť rozprávať

Iránsky vývojár Ramin Sedighi predstavil prototyp elektronickej knihy, ktorá je vybavená elektronickým perom a hlasovým výstupom. Ten slúži na predčítavanie textov, ktoré sú v elektronickej podobe nahraté do publikácie a hlasový sprievod ku grafike, obráz

7. jan 2008 o 14:30 Milan Gigel, (mg)

kom a tabuľkám, ktoré sú súčasťou textu.

Nové zariadenie by sa malo na pultoch predajní objaviť už v priebehu budúceho roku. Softvér a riadiaci čip podporujú prácu s viacerými jazykmi a vynálezca dúfa, že nová generácia elektronických kníh by mohla preniknúť do segmentu školstva a vzdelávania.

Elektronické knihy ponúka s e-ink displejmi viacero výrobcov, ide však o technológiu, ktorá je zatiaľ skôr plienkach, ako tuctovým produktom. Elektronické knihy majú nahradiť nielen tlačené publikácie, ale sprístupniť aktuálne spravodajstvo a tlač bez toho, aby museli čitatelia siahať po energeticky náročnejších notebookoch.