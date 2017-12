Samsung plánuje vyrábať mobil za tisícku

Juhokórejský koncern Samsung Electronics chce konkurovať Nokii lacným telefónom za tisícku. Podobný koncept predstavila v minulosti aj Motorola s modelom F3.

7. jan 2008 o 14:05 TASR

Soul 7. januára (TASR) - Juhokórejský koncern Samsung Electronics chce konkurovať Nokii lacným telefónom. Tento by mu mal pomôcť v expanzii na rozvíjajúcich sa trhoch.

Samsung, ktorý v 3. kvartáli predbehol Motorolu a stal sa dvojkou na trhu s mobilnými telefónmi, uvažuje o tom, že by uviedol na trh lacný telefón v cene 40 až 50 USD, v prepočte 905 až 1 132 SKK. Práve rozšírenie ponuky stredne drahých a lacných telefónov koncernu vlani pomohlo k zvýšeniu podielu na trhu.

"Uvažujeme o telefóne za 40 až 50 dolárov," uviedol hovorca Samsungu. Dodal, že tento model by mal konkurovať Nokii na rozvíjajúcich sa trhoch. Projekt je však stále v štádiu príprav a v súčasnosti sa skúma jeho uskutočniteľnosť. "Ešte to chvíľu potrvá, kým sa rozhodneme."

Samsung sa rozhodol, že sa už nesústredí na prémiové mobily. Zmena stratégie by mala posilniť jeho prítomnosť na rozvíjajúcich sa trhoch a z koncernu by sa mohol stať všestranný hráč so silnou pozíciou vo všetkých segmentoch.

V tomto roku Samsung počíta s tým, že predá 200 miliónov mobilných telefónov. Do roku 2010 chce zvýšiť svoj podiel na trhu na 25 %. Podľa spoločnosti Strategy Analytics Samsung vlani predal 161,5 milióna mobilov a jeho podiel na trhu vzrástol na 14,4 % z 11,4 % v roku 2006. Priemerná predajná cena telefónov Samsung dosiahla v 3. kvartáli 151 USD a v roku 2006 až 176 USD.

Informovala o tom agentúra Reuters.