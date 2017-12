Just Cause 2 sa odhaľuje

7. jan 2008 o 13:58 Ján Kordoš

Hlavnou postavou bude znovu Rico, ktorý sa tentoraz vyberie na ostrov Panau v Juhovýchodnej Ázii, aby tam spôsobil rozvrat a zvrhol diktátorského vodcu. A znovu sa na to pôjde akčnou cestou, takže sa môžeme tešiť na priťahovanie sa hákom k helikoptéram, skúmanie prostredia, bláznivé skoky, voľné prostredie a príjemné spracovanie. Tentoraz sa však budeme musieť zaobísť bez postranných úloh, ktoré boli značne monotónne. Just Cause 2 má znovu na starosti vývojársky tím zo Švédska, Avalanche Studio, a na trhu by sa malo objaviť do konca tohto roku pre Xbox 360 a Playstation 3. O verzii pre PC zatiaľ nepadla reč, takže nám neostáva nič iné ako dúfať.

Zdroj: CVG