Poradňa: Podmienky uvedené v zmluve sú záväzné

TLAČENÉ VYDANIE SME: AKO JE TO SO ZMLUVNOU VIAZANOSŤOU A PREKLÁDKOU PEVNEJ LINKY OD T-COMU?

Máme telefónnu linku, na ktorej je viazanosť do 31. decembra 2008. V čase, keď manžel podpisoval zmluvu s uvedenou viazanosťou, sme nevedeli, že budeme meniť trvalé bydlisko.

7. jan 2008 o 0:00

Chceli by sme sa presťahovať z bytu do rodinného domu, a preto sme T-Com požiadali o prekládku telefónnej stanice. Prišla nám odpoveď, že prekládku linky nevedia zrealizovať z technických príčin. Pri telefonickej informácii na dispečingu, ako aj pri osobnej návšteve ich zákazníckeho centra nás informovali, že môžeme požiadať o zrušenie telefónnej linky (my však o ňu máme záujem), ale pretože na ňu máme viazanosť, budeme pokutovaní za nedodržanie zmluvy. Čo robiť v tejto situácii?

Judita K.

O odpoveď sme požiadali dvoch nezávislých odborníkov, ich po­hľad na možné riešenie problému sa odlišuje aj na základe toho, z čoho vychádzali, že môže obsahovať čitateľkina zmluva.



Podpisom zmluvy o pripojení uzatvorenej v súlade so zákonom č. 610/2003 Z. z. o elektronických komuniká­ciách v znení neskorších predpisov medzi poskytovateľom a účastníkom sa účastník, okrem povinností vyplývajúcich mu z vyššie uvedeného zákona, zaväzuje dodržiavať všeo­becné podmienky spoločnosti poskytovateľa na poskytovanie verejnej telefónnej služby, ktoré sú spravidla neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Pretože ste vy, resp. váš manžel uzavreli zmluvu o pripojení so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ste viazaní jej všeobecnými podmienkami. Práve tu možno nájsť odpoveď na vašu otázku. Na preloženie telefónnej prípojky treba splniť nasledujúce podmienky:

– preloženie telefónnej prípojky sa vykonáva len na základe uzatvoreného dodatku k zmluve o pripojení a za predpokladu, že účastník je vlastníkom alebo oprávneným užívateľom priestorov či nehnuteľností, kde sa má telefónna prípojka preložiť,

– preloženie prípojky možno vykonať len za predpokladu, že spoločnosť neeviduje voči účastníkovi, ktorý požiadal o preloženie, žiadne pohľadávky po lehote splatnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,

– za preloženie prípojky je účastník povinný zaplatiť cenu v zmysle platnej tarify,

– preloženie možno vykonať len za predpokladu, ak to dovoľujú technické a prevádzkové možnosti spoločnosti.

Keďže vo vašom prípade podľa vyjadrenia Slovak Telekom pravdepodobne nie je splnený ten predpoklad, že preloženie telefónnej prípojky dovoľujú aj technické možnosti spoločnosti, nespĺňate podmienky preloženia telefónnej prípojky podľa všeobecných podmienok. A keďže zmluva o pripojení medzi zmluvnými stranami bola uzavretá na určitý čas, ste ňou viazaní až do 31. decembra 2008.

Pretože u vás neexistuje dôvod na odstúpenie od zmluvy o pripojení, môžete len požiadať o zrušenie telefónnej linky, z čoho vám, samozrejme, vznikne povinnosť zaplatiť dohodnutú zmluvnú pokutu, ibaže by ste sa s poskytovateľom dohodli inak.

Rovnako z § 42 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona o elektronic­kých komunikáciách vyplýva, že podnik poskytujúci verejné služby má právo odmietnuť uzavretie zmluvy o pripojení, ak jej poskytovanie na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné, čo sa analogicky vzťahuje aj na dodatok k zmluve o pripojení.

Diana Gločková,

advokátska kancelária Patent– Iurist



Zdanlivo jednoduchý problém komplikuje niekoľko absentujúcich informácií. Predpokladajme, že čitateľka mení trvalé bydlisko v rámci obce (mesta) a lokalita domu je zabezpečená inžinierskymi sieťami. V tom prípade je povinnosťou T-Comu, ktorého pobočka je tá istá, prekládku zabezpečiť. Keď ju nevedia zrealizovať z technických príčin, je to ich problém a nemôžu vyžadovať penalizáciu za nedodržanie zmluvy, iba keby obsahovala povinnosť zmluvného partnera, že počas jej platnosti nesmie zmeniť trvalé bydlisko. To by však bola podmienka, ktorá je v rozpore s Občianskym zákonníkom, ustanoveniami o spotrebiteľských zmluvách.

Odporúčame reklamovať nevybavenú službu, požiadať o bližšie odôvodnenie „technických príčin“ a trvať na tom, že v nijakom prípade nejde o zrušenie pevnej linky, a preto zmluvný záväzok nebol porušený.

Josef Lounek,

Združenie slovenských spotrebiteľov