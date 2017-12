Slovinsko registruje troch záujemcov o podiel v Telekome

4. jan 2008 o 16:23 SITA

ĽUBĽANA. Slovinsko registruje troch záujemcov o odkúpenie 49,13-percentného podielu v telekomunikačnej spoločnosti Telekom Slovenije, ktorý v piatok požiadala o podanie vylepšenej ponuky. Ide o maďarskú spoločnosť Magyar Telekom, islandskú skupinu Skipti a britsko-nemecké konzorcium Bain Capital & Axos Capital a British Telecom. Záujemcovia majú na vylepšenie ponuky čas do 15. januára. Slovinská vláda začala s privatizáciou telekomunikačnej spoločnosti v auguste minulého roka, pričom do budúcnosti počíta s tým, že si v spoločnosti ponechá podiel vo výške iba 25 % plus jednu akciu.

Slovinská vláda a jej investičné fondy vlastnia v telekomunikačnej spoločnosti dokopy 74,13-percentný podiel, ktorého trhová hodnota sa pohybuje okolo 2,6 mld. eur. Telekom Slovenije pôsobí ako operátor pevných liniek, mobilný operátor a poskytovateľ internetu pre približne 2 mil. klientov. Spoločnosť, ktorá zamestnáva približne 4 tis. ľudí, evidovala v prvom polroku vlaňajška 5-percentný nárast tržieb na 377,3 mil. eur.