Obedná pauza: prekliata príťažlivosť

Aby ste zvládli flešovku Metaphysik: Ball Revamped 2, musíte disponovať šikovnými prstami a trpezlivosťou.

4. jan 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Úlohou je doviesť po vzdušnej ceste loptu do cieľa a ani náznakom pri tom nenaraziť do okrajov obrazovky či prekážok. A nebyť tej prekliatej príťažlivosti, bolo by to jednoduché... Loptičku totiž ustavične musíte jemným ťukaním do klávesov nadnášať, aby sa vám udržala vo vzduchu, a pri tom ju s chirurgickou presnosťou viesť po obrazovke.

Herný princíp osviežuje niekoľko klasických prekážok - spínače, lasery, padajúce objekty či obrátená gravitácia... Ide o veľmi jednoduchý koncept, ale verte, že prejsť niečo vyše 100 levelov vám zaberie dosť času. A ak máte trpezlivosť, ste na dobrej ceste baviť sa.

Ovládanie:

Štyrmi šípkami vodíte loptu po obrazovke - odporúčame dotýkať sa ich veľmi zľahka.

K dispozícii máte našťastie neobmedzený počet životov a neexistuje tu ani žiaden časový limit, hoci je časomiera kvôli zaznamenávaniu rekordov spustená.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.