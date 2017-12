Obloha v januári: Mars, Venuša a Kvadrantidy

3. jan 2008 o 0:00

Nad západným až SZ obzorom uvidíme po zotmení blednúce súhvezdia Labuť a Lýru, nižšie asi zbadáme ešte aj hlavu Orla. Za nimi budú zo zenitu klesať Cefeus, Kasiopeja, neskôr aj Perzeus. Večer vysoko na juhu vrcholia štvorec Pegasa s Andromédou. Zvyšnú časť južnej časti oblohy zaberajú obrazce menej výrazných zvieratníkových súhvezdí - postupne kulminujú Ryby, Baran, pred nimi Vodnár, zvečera pri obzore upúta Južná ryba, či aspoň jej najjasnejšia hviezda Fomalhaut. Veľryba spoločne s Eridanom nízko nad juhom pripravujú triumfálny nástup skvostných zimných súhvezdí. Z juhovýchodu sa presúva Býk nadväzujúci na Povozníka.

Hneď večer nad východný obzor stúpa Orion, neskôr je v plnej kráse spolu s Blížencami a Malým psom pod nimi. Pred polnocou vás asi upúta už iba juh: príťažlivú zostavu jasných hviezd doplní blýskavý Sírius bližšie k obzoru (súhvezdie Veľký pes), nenápadný Jednorožec či Rak. Pod charakteristickým obrazcom majestátneho Leva nájdeme menšiu hlavu dlhej Hydry, pri nej spoznáme málo známu trojicu súhvezdí Sextant, Pohár, Havran. Za Levom nasledujú Panna a Váhy. Bližšie k severu, teraz vysoko, sú nenápadné Vlasy Bereniky, charakteristický Pastier a malé Poľovnícke psy. Odtiaľ sme na dosah Veľkému vozu, ktorý od večera opísal veľký polkruh nad severným obzorom. Po polnoci stúpa už na severovýchode nasledovaný Drakom vypĺňajúcim priestor medzi ním a Malým vozom. Do rána Cefeus tiahlym oblúkom klesol k severu. Naopak, na severovýchode sa s Veľkou medvedicou na "výslnie" dostali Žirafa a Rys. Pred brieždením zbadáme, že sa k Pastierovi pridal Herkules, Hlava hada pod Severnou korunou a južnejšie Hadonos. Zároveň to, čo sme večer videli zapadať, nachádzame ráno na severovýchodnej oblohe: tak počas noci už druhýkrát obdivujeme Lýru i Labuť, ktoré sa dotknúc severného obzoru prešmykli zo severozápadu nad severovýchod dokazujúc, že v našej zemepisnej šírke sú niektoré ich hviezdy cirkumpolárne, teda nezapadajúce, a že sú zimné noci ozaj dlhé.

Januárové planéty upútajú na prvý pohľad večer, v noci i nadránom. Merkúr sa bude vynárať spoza Slnka a jeho večerná viditeľnosť nad JZ až ZJZ sa postupne zlepší. Venuša, stále krásna a jasná, vychádza dve hodiny pred Slnkom a za svitania panuje na JV až J oblohe v Hadonosovi.

Nápadným a vysokým objektom zostáva Mars, ktorý vstúpil do súhvezdia Býk. Jeho oranžové svetlo uvidíme najprv celú noc, od večera do rána, koncom januára zapadne už pred svitaním. Jupiter bol koncom decembra v konjunkcii so Slnkom (teda za ním) a veľmi pomaly sa spoza neho vynára. Koncom januára nám ho pomôže nájsť blízka Venuša. Saturn sa pomaly posúva a zjasňuje pod hlavným obrazcom Leva, s ktorým vychádza spočiatku tri hodiny pred polnocou, koncom januára už večer. Jeho nedávno maximálne otvorené prstence sa pomaly zatvárajú. Urán na rozhraní viditeľnosti voľným okom bude vo Vodnárovi. Jeho večerná pozorovateľnosť sa v priebehu januára ešte skráti. Neptún vo večernom súmraku už radšej ani nehľadajte. Maximum meteorického roja Kvandrantidy (z latinského Quadrans Muralis - dnes nepoužívané súhvezdie) očakávame zajtra ráno. Radiant leží medzi súhvezdiami Pastier, Drak, Herkules a Veľký voz. Aktivita roja je krátka, no v maxime výdatná.

Od zimného slnovratu sa dni predlžujú. Najprv nenápadne, no neskôr večerný súmrak prichádza badateľne neskôr. Koncom mesiaca to postrehne už každý. 3. 1. hneď po polnoci bude Zem najbližšie pri Slnku.

Štefan Gajdoš