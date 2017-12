Na ochranu mobilov pred vodou bude slúžiť vojenská technológia

Už čoskoro by sme sa mali zbaviť strachu pred vodou ničiacou naše mobilné telefóny. Niektorí výrobcovia mobilov totiž zvažujú, že by používali technológiu určenú na ochranu vojakov.

Už čoskoro by sme sa mali zbaviť strachu pred vodou ničiacou naše mobilné telefóny. Ich používateľom sa totiž pomerne často stáva, že sa do telefónu dostane tekutina, a to či už pri páde do kaluže alebo v prepotenom vrecku nohavíc.

Niektorí výrobcovia mobilov totiž zvažujú, že by pri výrobe mobilov používali vojenskú technológiu určenú na ochranu vojakov pred chemickým útokom. Táto technológia robí elektroniku vode odolnou. Mobilné telefóny ošetrené touto technológiou budú chránené pred vlhkosťou, dažďom či náhodným pádom do vody. Doterazjšie testy potvrdili, že takto ošetrené mobily mohli byť vystavené vlhkosti bez toho, aby ich poškodila.

Nová technológia vytvorí na povrchu elektronického zariadenia neviditeľný ochranný film, ktorý bude chemicky pripútaný na jeho povrch. Tento film bude odpudzovať vodu a nedovolí jej, aby sa dostala do vnútra mobilu.

Technológiu Ion-Mask vyvinuli vedci ministerstva obrany USA v spolupráci s laboratóriami Defence Science and Technology v Porton Down, Wilts. Pre komerčné využitie má technológiu ponúkať spoločnosť P2i, ktorá už rokuje s trojicou najväčších výrobcov mobilov.

Technológia Ion-Mask sa však nebude využívať len pri prenosnej elektronike. Už onedlho by sa mala objaviť na športovom oblečení, napríklad spoločnosť Hi-Tec oznámila, že začne ponúkať prvé topánky chránené technológiou Ion-Mask.

