V roku 2008 sa na hlavných trhoch pošle 2,3 bilióna SMS

2. jan 2008 o 15:06 Ivan Kahanec

Výskumná spoločnosť Gartner odhaduje, že klienti na hlavných mobilných trhoch odošlú v tomto roku zo svojich mobilov 2,3 bilióna SMS správ. Oproti roku 2007 má počet odoslaných SMS správ vzrásť takmer o pätinu. Rásť budú aj výnosy z SMS správ pre operátorov a to z 52 miliárd dolárov v roku 2007 na 60,2 miliardy dolárov v tomto roku.

"Na mnohých trhoch je silný tlak na marže operátorov pri SMS správach, čo je zväčša spôsobené silným konkurenčným prostredím," povedal Nick Ingelbrecht z Gartneru. Dodal, že súčasne s tým si spotrebitelia zvykajú na veľké množstvá SMS správ pribalených k ich hlasovému paušálu. Stáva sa aj to, že klienti majú v rámci paušálu k dispozícii neobmedzený počet SMS správ. "Operátori by sa mali pripraviť na výrazné zníženie marží z textových správ," povedal Ingelbrecht.

Európa začne zaostávať

Najviac textových správ prejde sieťami v Ázii a Japonsku. Gartner odhaduje, že v minulom roku spracovali títo operátori pol druha bilióna SMS správ a v tomto roku vzrastie tento počet na 1,7 bilióna. V Severnej Amerike sa vlani poslalo 189 miliárd SMS správ a v tomto roku sa odhad Gartneru pohybuje na úrovni 301 miliárd správ. Podľa Gartneru totiž Američania prichádzajú na chuť textovým správam a navyše sa stávajú balíky s SMS správami súčasťou hlasových paušálov.

V krajinách Západnej Európy sa podľa Gartneru odoslalo vlani 202 miliárd SMS správ a v tomto roku to má byť 215 miliárd. Spoločnosť odhaduje, že v tomto regióne bude počet odoslaných SMS správ kontinuálne rásť aspoň do roku 2010. "Aj napriek tomuto rastu budú zrejme výnosy z SMS správ stagnovať. Je to spôsobené najmä poklesom cien správ kvôli konkurencii či nelimitovanými balíkmi SMS správ v rámci hlasových paušálov," hovorí Stephanie Pittet z Gartneru.

Pomôžu komunity?

Ingelbrecht odporúča operátorom, aby sa orientovali na komunitné aplikácie, ktoré by mali zvyšovať počet odoslaných SMS správ a aj výnosy. "Jednou z možností je aj spolupráca s tzv. social-networking stránkami," dodal. Mobilné vyhľadávanie a reklama je tiež jednou z atraktívnych možností, ako zvyšovať objem odoslaných SMS správ.

