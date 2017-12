T-Com ponúka bezplatné volania na európske pevné linky

2. jan 2008 o 13:42 Ivan Kahanec

Pevnolinkový operátor T-Com ponúka v rámci novoročnej akciovej ponuky bezplatné volania do krajín Európskej únie a niektorých ďalších. Zákazníci volacích programov od T-Comu tak môžu telefonovať tri mesiace zadarmo (musia zaplatiť len bežný mesačný paušál) do pevných aj mobilných sietí vo vybraných krajinách sveta.

Novoročná kampaň T-Comu prebieha od 1. do 31. januára a využiť ju môžu klienti s volacími programami Doma Pohoda, Doma Maxi, Doma Extra a Doma Uni. Každý klient si môže vybrať tri krajiny, do ktorých bude volať zadarmo a tieto krajiny si už potom nemôže zmeniť. Treba brať do úvahy, že volania do mobilných sietí sú brané ako ďalšia krajina. Napríklad Česko pevná sieť a Česko mobilné siete sú brané ako dve krajiny.

Bezplatné volania môžu klienti využívať počas celého dňa každý deň v týždni, pričom sa nemusia kvôli tomuto benefitu nijako viazať.

Telefonovanie zadarmo na tri mesiace si môžu zákazníci objednať do 31. 1. 2008 na bezplatnej linke 0800 123 456 a tieto výhody môžu začať užívať už nasledujúci deň po aktivácii. Po troch mesiacoch volaní zadarmo budú volať zákazníci do týchto troch vybraných krajín za ceny od 2,30 Sk/min s DPH.

Zoznam krajín, z ktorých si možno vyberať: