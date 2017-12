TELEKOM: ST evidoval ku koncu novembra 9 tis. zákazníkov triple play

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ktorá poskytuje svoje produkty a služby pod značkou T-Com, evidovala ku koncu novembra minulého roka vyše 9 tis. aktívnych zákazníkov služieb triple play.

2. jan 2008 o 11:47 SITA

BRATISLAVA 2. januára (SITA) - Tie v sebe zahŕňajú telefonovanie, televíziu a internet a ST ich ponúka svojim zákazníkom pod označením Magio. "V súčasnosti má službu Magio od T-Comu dostupnú viac ako 200 tis. domácností v 107 mestách a obciach Slovenska, a to prostredníctvom technológie metalických káblov, ako aj vďaka optickej sieti," informovala agentúru SITA vedúca externej komunikácie Slovak Telekom Janka Burdová.

Služby triple play začalo na Slovensku v minulom roku ponúkať viacero spoločností. UPC Broadband Slovakia, a.s., ktorá podniká v oblasti káblovej televízie, poskytuje služby triple play prostredníctvom svojej hybridnej opticko-koaxiálnej siete. "Triple play je v súčasnosti dostupný v Bratislave pre 160 tis. domácností," uviedol pre agentúru SITA hovorca UPC Broadband Jaroslav Kolár. Počet zákazníkov využívajúcich služby triple play od spoločnosti UPC však spoločnosť nekomentuje.

Telekomunikačný operátor Orange Slovensko, a.s., ktorý poskytuje služby triple play na báze optickej siete FTTH (Fiber To The Home), pokrýva v súčasnosti takmer 180 tis. domácností. Do konca roka 2007 chcela spoločnosť podľa jej hovorcu Richarda Fidesa pokryť takmer 200 tis. domácností. Jednou z posledných spoločností, ktorá zverejnila záujem poskytovať služby triple play založených na optickom pripojení v novembri minulého roka, bola spoločnosť Slovanet, a.s. Slovanet chce v horizonte najbližších rokov pokryť rýchlym internetom, televíziou a telefónnymi službami každé väčšie mesto na Slovensku. "Do konca decembra minulého roku mala byť optická sieť Slovanetu dostupná pre viac ako 15 tis. domácností v Prešove," informovala agentúru SITA PR manažérka Slovanetu Ivica Hricová.