Sony Ericsson K770i: kvalitný fotomobil pre stredné vrstvy

Sony Ericsson K770i patrí do skupiny dostupných kvalitných fotomobilov. Ponúka len o niečo slabší fotoaparát, ako súčasná špička, za výrazne menej peňazí.

3. jan 2008 o 9:01 Ivan Kahanec

V ponukách výrobcov a teda aj mobilných operátorov je niekoľko špičkových fotomobilov, ktoré ponúkajú na súčasné pomery vynikajúce fotoaparáty. Tomu samozrejme zodpovedá aj ich cena, ktorá je však pre mnohých používateľov privysoká. Nahradí vám K770i napríklad K850i alebo iný?

Dizajn a klávesnica

Sony Ericsson K770i je jedným z prvých modelov tohto výrobcu, pri ktorom nás viac zaujala jeho zadná strana, ako predná. Je to spôsobené aj tým, že sa na prednej srane toho nedá veľa vymyslieť. Ale hlavne je to preto, že je zadná strana K770i pomerne zaujímavá. Tak ako v prípade všetkých nových modelov série K a teda Cyber-shot má zadná strana K770i vzhľad podobný digitálnemu fotoaparátu. Je tu typicky v rohu umiestnený malý blesk, pri ktorom je ešte menšie zrkadielko. To poslúži pri autoportrétoch. Naľavo od stredu je umiestnený priesvitný plastový pásik, pod ktorým sú umiestnené svetelné diódy. Tie svietia keď je zapnutý fotoaparát. Samotný objektív je ukrytý pod posuvným krytom. Kryt je aktívny, čo znamená, že sa aplikácia fotoaparátu v mobile spustí alebo vypne automaticky po posunutí krytu. To umožňuje robiť rýchle momentky napríklad bez potreby odblokovávania klávesnice. Na zadnej strane je ešte umiestnená mriežka reproduktora a logo výrobcu. Zadná strana telefónu je orientovaná „na šírku", čo je typické pre digitálne fotoaparáty a v poslednej dobe aj pre fotomobily.

Na prednej strane je umiestnený displej s klávesnicou a ovládacími tlačidlami. Okrem toho je nad displejom kamera pre videohovory a svetlocitlivá dióda pre regulovanie sily podsvietenia. Pri tejto dióde je aj svetelná LED dióda, ktorá signalizuje napríklad vybitú batériu. Na pravej bočnej strane je umiestená dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti a dvojpolohová spúšť. Po stlačení do prvej polohy fotoaparát zaostrí a po dotlačení odfotí, je to rovnaké, ako pri digitálnych fotoaparátoch. Na hornej bočnej strane telefónu je tlačidlo na zapnutie a vypnutie telefónu a posuvná poistka, ktorá drží zadný kryt na svojom mieste. Na ľavej bočnej strane je konektor pre handsfree a nabíjačku. Na spodnej strane je len dierka pre mikrofón a pre šnúrku na krk.

Konštrukciu telefónu však výrobca nezvládol, aspoň teda pri nami testovanej vzorke. Podstatou problému je zadný kryt, ktorý tvorí celú zadnú stranu telefónu. Ten nie je pevný a jemne sa pohybuje. To okrem samotného jemného pohybovania sa spôsobuje aj vŕzganie telefónu pri silnejšom stlačení.

Ku klávesnici nemáme žiadne výhrady. Jednotlivé alfanumerické tlačidlá sú síce úzke, no je okolo nich dostatočný priestor a teda sa dajú dobre nahmatať a stláčať. Zdvih kláves a ich tuhosť sú optimálne. Ovládacie tlačidlá sú väčšie a sú bližšie k sebe, čo však nemá negatívny vplyv. Pracuje sa s nimi dobre. Pomerne malé špeciálne klávesy na rýchly prístup k webu a k rýchlemu menu príliš nezavadzajú a teda ich pri práci používateľ náhodne nestlačí. Ich veľkosť však nebráni práci s nimi.

Nami testovaný telefón bol v hnedej farbe, svetlej Sandy beige a fialovej Ultra Violet. Jeho rozmery sú 105 x 47 x 14 milimetrov a hmotnosť je 95 gramov.

Displej

Displej telefónu spĺňa súčasný štandard - rozlíšenie 240 x 320 pixelov a počet farieb 262-tisíc. Uhlopriečka už taká štandardná nie je, 1,9 palca je na súčasnú dobu pomerne málo. Jednotlivé body displeja sú malé, čiže nie sú voľným okom viditeľné. Vďaka tomu je obraz jemný. Na druhej strane to má nevýhodu v tom, že má displej malú uhlopriečku a teda je všetko na ňom menšie. Displej je dobre čitateľný na riamom slnku a farby zobrazuje verne.

Ovládanie

Hlavným ovládacím prvkom K770i je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho je dvojica kontextových klávesov, tlačidlo o krok späť a tlačidlo na vymazávanie „c". Tlačidlá pre prístup k rýchlemu menu a k webovému prehliadaču sú na krajoch medzi kontextovým tlačidlom a tlačilom na prijatie respektíve odmietnutie hovoru. Ide teda o štandardné ovládanie súčasných modelov značky Sony Ericsson.

Menu a operačný systém telefónu

Menu telefónu sa nijak výrazne neodlišuje od súčasných modelov Sony Ericssonu. Hlavné menu tvorí matica troch ikon v štyroch radoch. Názov ikon sa zobrazuje v hornom riadku. Iný spôsob zobrazenia hlavného menu ako matice v telefóne nie je. V hlavnom menu je priamy prístup k funkcii PlayNow, prehliadaču webu, zábave, fotoaparátu, správam, hudobnému prehrávaču, správcovi súborov, kontaktom, budíku, zoznamu hovorov, organizátoru a nastaveniam. Ďalšie submenu sú textové s ikonou v každom riadku. Ikony nie sú animované. Ak by sa K770i dostal do ponuky operátorov, ten môže a zrejme aj zmení poradie ikon v hlavnom menu a niektoré úplne vymení za vlastné.

K dispozícii je aj menu obľúbených položiek, ktoré sa spustí stlačením špeciálneho tlačidla. V tomto menu je okrem obľúbených funkcií aj zoznam záložiek webového prehliadača, zoznam spustených aplikácií a zoznam nových udalostí. V ňom sú vypísané napríklad nové správy, zmeškané hovory či zmeškané budíky.

V pohotovostnom režime sa zobrazuje stavový riadok, kde sa zobrazuje sila signálu, stav batérie, stav bluetooth a zvolený profil. Okrem toho sa v pohotovostnom stave zobrazuje dátum, budík a čas. Ten sa môže zobrazovať buď malý alebo veľký. Na pohotovostnej obrazovke sa môže zobrazovať aj jedna z uložených poznámok. Ako tapeta môže byť spustená Java aplikácia. Menu je rýchle. Spomaliť ho však môže náročnejšia GIF animácia či spustená java aplikácia na pozadí. Spomalenie menu pri GIF animácii však nie je badateľné.

Hlavné menu môže byť farebné a vyzerať tak, ako sme na neho u Sony Ericssonov zvyknutí, alebo môže vyzerať ako v modeli T650i. Ikony sú potom sivé a pri každom pohybe kurzora telefón jemne zavibruje.

Funkcie

Telefón má bežnú výbavu na akú sme v súčasnosti zvyknutí. Má kalendár, úlohy, poznámky, časovač, stopky, kalkulačku, konvertor či budík. Telefónny adresár, kalnedár a poznámky možno synchronizovať s počítačom aj so vzdialeným serverom. Vo výbave je aj nahrávanie a diaľkové ovládanie počítača cez bluetooth rozhranie HID. Ním sa dá ovládať pohyb myši, niektoré základné programy a prezentácie. Okrem toho sú v telefóne aplikácie na úpravu videa VideoDJ a fotiek PhotoDJ a je tu aj čítačka RSS kanálov. Už pomerne bežnou funkciou v Sony Ericssonoch je TrackID. Ide o aplikáciu, ktorá umožňuje na základe nahrávky z rádia či televízie určiť interpreta, názov a ďalšie informácie o skladbe.

Telefónny adresár

Telefónny adresár pojme 1000 kontaktov a 2500 čísel. Telefón totiž zobrazuje maximálny a využitý počet kontaktov aj telefónnych čísel. Ku každému kontaktu možno priradiť niekoľko údajov. Kontakty v telefóne a na SIM karte sa zobrazujú osobitne, čo nie je praktické v prípade, ak máte niektoré kontakty len na SIM karte. Pri vyhľadávaní stačí zadávať postupne písmená mena.

Správy

Z telefónu možno poslať SMS, EMS, MMS a e-mailové správy. Na výber je aj tzv. Hlasová správa. Ide vlastne o MMS správu, do ktorej sa uloží zvuková nahrávka.

Pri písaní SMS správy sa nezobrazuje odpočítavanie písmen. To sa zobrazí na konci, keď už ostáva len 20 znakov. Telefón zobrazí aj informáciu o tom, že text bude rozdelený do viacerých správ. Pri písaní možno využiť slovník prediktívneho písania T9.

Multimédia a Java

Sony Ericsson K770i patrí do série cybershot, teda fotomobilov. To znamená, že má síce prepracovaný fotoaparát, ale hudobný prehrávač má len základný. Aj napriek tomu však ponúka viac, ako základný prehrávač u niektorých konkurenčných výrobcov. Okrem hudobnej knižnice, náhodného a opakovaného prehrávania či rozšírenia sterea ponúka aj ekvalizér. Ten má len štyri prednastavenia (normal, basy, hlas výšky) a manuál.

Vstavané FM rádio ponúka v súčasnosti vyšší štandard - má RDS a je stereo. Telefón má aj videoprehrávač a diktafón. V telefóne možno spúšťať aplikácie java v prostredí MIDP 2.0.

Dáta a pamäť

Na pripojenie mobilu k internetu slúži technológia UMTS. Tá umožňuje dátové prenosy do maximálnej rýchlosti 384 kilobitov za sekundu. V súčasnosti sa už štandardom stáva rýchlosť 3,6 megabitu za sekundu vďaka HSDPA. Mimo pokrytia siete 3G sa možno pripájať cez EDGE, ktoré ponúka rýchlosť okolo 200 kilobitov za sekundu. Tieto rýchlosti postačujú pre použitie v mobile, no kto by sa chcel cez K770i pripojiť k internetu s počítačom, táto rýchlosť ho bude výrazne obmedzovať. K počítaču a inému mobilu možno telefón pripojiť cez bluetooth (v2.0 a A2DP pre stereo slúchadlá). Chýba Wi-Fi a infraport.

Pamäť telefónu nás mierne sklamala. Telefón má vstavaných len 16 megabajtov pamäte. Je však možné ju rozšíriť pamäťovými kartami typu Memory Stick Micro M2. V balení sme našli kartu s kapacitou 256 megabajtov, čo je pre nenáročného používateľa dosť. Kto by si však chcel do K770i nahrať hudobné súbory a ešte fotiť, táto kapacita by pre neho nebola dostatočná. Pamäťovú kartu si však môže dokúpiť a tak rozšíriť kapacitu pamäte na maximálne dva gigabajty.

Fotoaparát

Už zaradenie K770i do série fotomobilov cyber-shot naznačuje, že má dobrý fotoaparát. Nižšia trieda oproti napríklad K850i znamená nižšie rozlíšenie. V tomto prípade teda možno fotiť v najvyššej kvalite 3,2 megapixelu. To je postačujúce pre papierové fotografie s rozmermi cca 20 x 15 centimetrov. Kvalite fotografií pridáva aj vstavaný blesk pre fotenie v horších svetelných podmienkach a automatické ostrenie s makro módom.

Okrem jednej fotky možno fotiť panorámy, sériu fotiek a fotky so zábavnými rámikmi. K dispozícii sú aj scény, ktoré automaticky zmenia niektoré vnútorné nastavenia - automaticky, krajina v šere, portrét v šere, krajina, portrét, pláž alebo sneh, šport a dokument. Nechýba samospúšť, farebné efekty či vyváženie bielej. Zmeniť možno aj režim merania expozície. To môže byť štandardné, kedy sa do úvahy berie svetlosť celej snímky, alebo môže byť zamerané viac na stred snímky.

Výsledné fotografie sú veľmi dobré a to nie len pri dobrých svetelných podmienkach, ale aj pri horších. Fotenie v miestnosti tak už nie je nočnou morou. Aj keď stále je vidieť, že svetla nie je pri týchto snímkach dostatok.

Trochu nás sklamala kvalita snímaného videa. K770i totiž ponúka len video v rozlíšení 176 x 144 pixelov. V súčasnosti má čoraz viac modelov možnosť snímať video v rozlíšení 320 x 240 pixelov alebo aj 640 x 480 pixelov.

Zverejnené fotografie boli na počítači zmenšené na rozlíšenie 1024 x 768 pixelov.

Batéria

S telefónom je dodávaná batéria typu Li-Polymer s kapacitou 930 mAh. Vyššia kapacita sa prejavila aj v lepšej výdrži batérie. Pri bežnom používaní nám telefón vydržal bez vypínania na noc celé štyri dni. Pri náročnejšom používaní funkcií, ako napríklad časté fotenie s bleskom, sa výdrž samozrejme skráti.

Celkové hodnotenie

Sony Ericsson K770i nás príjemne prekvapil kvalitou svojho fotoaparátu, no na druhej strane nás trochu sklamala konštrukcia. Jemne vŕzgala a zadný kryt nesedel úplne pevne, čo sa vyskytuje medzi lacnejšími telefónmi bežne. Z pohľadu používateľa je K770i rovnaký, ako iné modely Sony Ericssonu triedy cyber-shot. Vzhľad menu, základné funkcie, to všetko sme tu už mali.K770i má svoje presné zacielenie - je to lacný kvalitný fotomobil - a teda si nájde svojich fanúšikov. Kto chce teda nahradiť svoj lacný kompakt a mobilný telefón jedným zariadením za málo peňazí, K770i by vo výbere nemal chýbať.