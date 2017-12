SomvPrahe.sk vybaví aj svadbu

Komunitných webov je na Slovensku ako šafranu a ešte menej takých, ktoré skutočne fungujú. Jedným z mála je aj SomvPrahe.sk – mladý komunitný web pražských Slovákov.

2. jan 2008 o 0:01 Miro Šifra

So zakladateľom a „hlavným architektom“ SomvPrahe.sk sa stretávame pri pražskom Národnom divadle. Volá sa Igor Kruták, má 30 rokov a pracuje ako vývojár v Atlas.cz. Kruták je pôvodne z Bratislavy. Tá mu však bola malá a pred piatimi rokmi sa presťahoval do Prahy. „V tom čase tu bola už väčšina mojich kamarátov. Prišiel som tu ako do domáceho.“

Po štyroch rokoch v Prahe - v apríli minulého roku - založil SomvPrahe.sk. „Boli sme super partia ľudí a vedel som, že v Prahe je veľa Slovákov. Chcel som, aby sa Slováci, ktorí tu nikoho nepoznajú, k nám pridali. Každý z nás už niečo v Prahe prežil a vedel, ako a čo vybaviť, takže sme im boli schopní pomôcť praktickými informáciami,“ vysvetľuje Kruták.

Spočiatku web obsahoval len informácie o akciách, ktoré organizovali pražskí Slováci, a informácie o tom, ako si napríklad vybaviť trvalý pobyt alebo zaregistrovať auto.

Za ozajstný začiatok SomvPrahe.sk považuje Igor Kruták až minulé leto, keď začal web viac pracovať s komunitou. „Chcel som, aby užívatelia na webe intenzívnejšie žili a vznikli medzi nimi sociálne väzby. Pridal som súkromné správy, zoznam kamarátov a užívateľské profily,“ vysvetľuje. Nové prvky sa odrazili aj na počte zaregistrovaných užívateľov. Pôvodná skupina dvesto Slovákov sa zväčšila na dvetisíc. Zo začiatku bola väčšina užívateľov pracujúcich, dnes web získava najmä vysokoškolákov.

Pri tvorbe užívateľských profilov sa Kruták inšpiroval zahraničnými komunitnými webmi. Užívateľ si v profiloch môže vyznačiť napríklad to, ktoré aktivity a športy ho lákajú. Môže tiež na hlavnej stránke zverejniť, že chce ísť do kina, prípadne pozvať všetkých na párty.

Na otázku, či túto možnosť skutočne ľudia využívajú a aký je úspech takýchto „inzerátov“, odpovedá Kruták príkladmi akcií, ktoré boli dohodnuté cez SomvPrahe.sk. Sú ich vraj desiatky, od nedeľného obeda, na ktorom bolo osem ľudí, cez návštevu krčmy v stredovekom štýle, na ktorú sa objednal celý autobus, až po oslavu Nového roku. „Dve moje dobré kamarátky si takisto cez Somvprahe.sk našli priateľov a onedlho budú mať svadby,“ hovorí hrdý autor služby.

SomvPrahe.sk okrem iného ponúka aj vlastné blogy, česko-slovenský slovník alebo možnosť nájsť si spolucestujúceho alebo spolubývajúceho. Najpopulárnejšie je práve vyhľadanie si spolucestujúceho. „Je to šité na mieru takejto stránky. Ak žijete ďaleko od domova, takáto možnosť sa vám veľmi hodí.“ Prenájom bytov a hľadanie spolubývajúceho sú takisto úspešné. „Niektorí Slováci chcú vyslovene bývať so Slovákmi. Nie je to žiadna národnostná selekcia, ale jednoducho majú Slováci spoločnú históriu, môžu ísť spolu na pivo a rozprávať sa o Bambuľke a o Maťkovi a Kubkovi.“

Pri otázkach okolo jeho biznis modelu je Kruták zdržanlivý. Podľa vlastných slov si web dokáže zarobiť na prevádzku. S predajom reklamného priestoru chce ešte počkať, kým počet užívateľov viac nenarastie. „Keď bude 5– alebo 6–tisícová komunita, ľahšie sa mi bude rokovať so zadávateľmi reklamy.“ Ako to chce dosiahnuť? „Mám desať papierov A4 plných nápadov. Chcem to čo najviac ťahať smerom k silnej komunite.“ Chystá napríklad vyhľadávanie na základe informácií v profile alebo chat. „Bude to ako zoznamka. Som si istý, že to web ešte viac nakopne.“