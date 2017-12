Stĺpček Miloša Čermáka: Farby

Aká bola najväčšia inovácia roku 2007 v módnej brandži? Podľa časopisu Time sú to šaty meniace farbu podľa nálady majiteľa.

2. jan 2008 o 0:00 Miloš Čermák

Na obrázkoch prototypu vyvinutého firmou Philips sú krásne ženy v šatách, ktoré majú niekedy červenú a niekedy zase zelenú farbu. Červená znamená zlosť, teda negatívne emócie. Zelená je upokojujúca a pohodová. Fialovú spôsobuje nervozita a stres, teda sprievodný znak neúprimnosti a lži. Modrá je veľkorysá a oranžová znamená očakávanie. Alebo tiež sexuálne vzrušenie. Obávam sa, že tieto bonzácke šaty budú skôr na zlosť.

Len si to predstavme. Muž si líha na lôžko so svojou ženou. Jeho prúžkované pyžamo má jasne oranžovú farbu. Manželka si číta román pre ženy. Muž nenásilne odsúva rozčítanú knihu a začne žužľať manželkine ucho. Farba jej nočnej košele sa mení zo zelenej na červenú. Muž sa zarazí: „Deje sa niečo?“ Svietivé oranžové pyžamo začína blednúť. Zatiaľ nevieme, či pyžamo zmodrie alebo tiež sčervenie. „Trochu ma bolí hlava, miláčik,“ povie žena a jej košeľa ako mávnutím ruky sfialovie. Spôsobuje to partnerskú krízu.

Obaja sa odoberú na svoje polovičky postele a predstierajú spánok. Zelená farba naznačuje prímerie. Lenže potom začne manželovo pyžamo znova oranžovieť. Manželka sa dotknuto posadí na posteľ a zvolá: „Nemysli si, že neviem o tom pánskom časopise, ktorý si prezeráš pod perinou.“ Druhý deň vraví manžel v práci svojej sekretárke: „Moja žena mi nerozumie.“ A keď s hrôzou zistí, že jeho oblek s prúžkami celý sfialovel, rýchlo dodá: „Vlastne mi rozumie až priveľmi. To je ten problém.“