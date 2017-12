Na čo môžu byť dobré videohry?

Počítačové hry sú pre mnohých stále strašiakom, ktorý kazí mravy a zdravie mládeže. Pri nápaditom využití však môžu vzdelávať i liečiť.

Profesor Doug Thomas z univerzity v Južnej Kalifornii práve vyvíja edukačnú hru Moderný Prométeus pre študentov vo veku 10 až 12 rokov. Predostiera deťom morálne dilemy. V príbehu o Frankensteinovi sa zhostia úlohy doktorovho asistenta, ktorý stojí pred sériou ťažkých rozhodnutí.

Chce napríklad obyvateľom mesta pomôcť zbaviť sa moru. Na skúmanie epidémie sú potrebné telá zosnu­lých. Hráč tak musí rozriešiť dilemu, či je etické na tento účel telá z cintorína kradnúť.

Hra namiesto učebnice

Doug Thomas si myslí, že vďaka hrám nútiacim experimentovať môžu deti získať mnohé vedomosti, ktoré by inak mohli získať len skúsenosťou. „Keď deti hrajú videohry, radi sa o nich navzájom rozprávajú. Aj vtedy dochádza k učeniu a výmene informácií,“ uviedol Thomas pre agentúru Reuters.

Deti sú nútené uvažovať, čo je na prospech len im a čo celej spoločnosti a vyvolať takúto diskusiu v triede je pre vyučujúceho vďaka hre ľahšie.

Globálne otepľovanie a bezdomovci

Využitím hier pri vzdelávaní sa zaoberá napríklad organizácia Games for Change a jej najznámejším produktom je hra Ayiti: Cena života, ktorú si za pol roka zahralo viac ako pol milióna ľudí. Hráč získa moc nad osudom päťčlennej vidieckej rodiny z Haiti a musí sa starať o jej zdravie, vzdelanie a prežitie.

Ďalšie tituly sa zaoberajú izraelsko-palestínskym konfliktom (PeaceMaker), globálnym otepľovaním (CCTHS: Ecosytem), životom bezdomovcov (Homeless: it's no game) či utečencov v Sudáne (Darfur is Dying), alebo ukrajinskou oranžovou revolúciou (Orange Revolution).

Na medicínu orientovaná spoločnosť Kaiser Permanente zasa v septembri predstavila videohru, ktorá učí deti správnym stravovacím návykom. „Hrozenie prstom a rozprávanie o tom, ako by deti mali jesť viac zeleniny, nepomôže. Musíte zmeniť okolie a formu odkazu,“ povedal pre agentúru Reuters podpredseda spoločnosti Ray Baxte.

Hra deti motivuje na fyzické aktivity a zároveň im obmedzuje čas strávený za počítačom na 20 minút. Po vyčlenenom hracom čase si musia dať minimálne hodinovú pauzu.

Videohry z dielne Zipland Interactive dokonca školákom pomáhajú riešiť psychické a emocionálne problémy. Titul Zemetrasenie v Zipsove sa im snaží pomôcť lepšie znášať rozvod rodičov.

Na Slovensku zatiaľ ticho

Hoci sa v slovenských školách pracuje napríklad s interaktívnymi encyklopédiami, o výučbe videohrami sa zatiaľ nehovorí. Hovorkyňa ministerstva školstva Viera Trpišová nám potvrdila, že ministerstvo nijaké odporúčanie, ktoré hry by sa v škole využiť dali, nevydávalo.

Ak by chcel pedagóg alebo rodič zaobstarať deťom edukačnú videohru so serióznym obsahom, narazí hlavne na problém prekladu.

Aj keď sú hry často dostupné zadarmo, preklady z angličtiny do slovenčiny neexistujú. Podľa predajcu videohier Maroša Bušíka zo spoločnosti Logus takýto vzdelávací titul na našom trhu v našom jazyku neexistuje, lebo jeho preklad by nebol rentabilný. Počas dlhoročnej praxe sa však Bušík nikdy nestretol ani so záujmom zákazníka o takýto produkt.

Veľké herné spoločnosti sa nezameriavajú na čisto výučbové hry, lebo nie sú pre hráčov také atraktívne, konštatoval projektant zákazníckej podpory svetovej hernej spoločnosti Electronic Arts Juraj Chrappa.

Hoci však bežne dostupné hry nie sú priamo určené na edukačné účely, „väčšina edukačný moment obsahuje“, myslí si Chrappa. Aktuálnym príkladom je hra SimCity: Spoločnosť, ktorá simuluje spoločenský život v meste.

„Niektoré zahraničné školy ju dokonca zaradili do výučby. Názornou a hravou ukážkou totiž dokážu žiaci omnoho rýchlejšie pochopiť ekonomické vzťahy a environmentálne následky svojich rozhodnutí,“ dodáva Chrappa.

Užitočné hry Hracia konzola Wii od Nintenda sa používa pri rehabilitácii pacientov. Vyžaduje aktívny pohyb a pomáha im po zranení mozgu alebo napríklad po infarkte budovať rovnováhu a koordináciu. Hry zároveň umožňujú pacientom odvádzať pozornosť od bolesti. Potvrdil sa pozitívny vplyv videohier na výkon chirurgického povolania. Podľa výskumu Jamesa Rossera chirurgovia, ktorí hrávali počítačové hry viac než tri hodiny týždenne, urobili o 37 percent menej chýb a boli o 27 percent rýchlejší vo vykonávaní chirurgických zákrokov než tí, ktorí hrám neholdovali. Hry rozvíjajú logické myslenie a matematické schopnosti. l Vybraní žiaci zo školy v škótskom Dundee hrali počas desiatich týždňov logické hry pätnásť minút denne pred vyučovaním. V matematických testoch potom preukázali o desať percent lepšie výsledky v kratšom čase ako deti z ostatných tried. Bol dokázaný pozitívny vplyv hier pri liečbe slabozrakosti a nerovnomerného využitia očných buliev s pomocou hier. Za jednu hodinu liečby sa dosiahol rovnaký úspech, ako za 400 hodín používania konvenčnej metódy dlhodobého zakrývania zdravého oka, zistil vedec Richard Eastgate. (svb)

V hre Darfur umiera sa hráč stará o prežitie členov početnej rodiny v utečeneckom tábore. Po neúspechu sa mu zobrazí nápis, že sa stal ďalšou obeťou utečeneckej krízy a že súboj o prežitie si na rozdiel od ozajstných utečencov môže skúsiť ešte raz. Hru nájdete na www.darfurisdying.com.