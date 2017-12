Windows XP s menšou podporou MP3

Ako presvedčiť zlodeja, aby pomohol v boji proti krádežiam? Pred podobnou úlohou stoja nahrávacie spoločnosti a veľké softvérové firmy. Vyvinuli totiž už viacero hudobných formátov, ktoré znemožňujú nelegálne kopírovanie hudby - stále sa im však nedarí pr

esvedčiť užívateľov, aby tieto formáty začali používať namiesto populárneho MP3 a sami si tak zobrali možnosť kopírovať hudobné nahrávky bez toho, aby museli za ne zaplatiť.

Microsoft sa preto rozhodol vo svojom operačnom systéme Windows XP výrazne obmedziť kvalitu hudby nahrávanej vo formáte MP3, informoval Wall Street Journal. Hudba nahraná na formát Microsoftu Windows Media Audio tak bude mať konečne nespochybniteľne kvalitnejší zvuk a bude vyžadovať menej priestor na pevnom disku, než hudba vo formáte MP3. Zároveň - čo Microsoft zrejme nebude obzvlášť propagovať - bude takáto hudba lepšie chránená pred kopírovaním a umožní lepšiu ochranu autorských práv.

Office XP bez spinky



Minulý týždeň však prišla aj lepšia správa o systéme XP. Všeobecne nenávidená „spinka“, pomocník ktorý číha na užívateľov v rohu obrazovky a z času na čas prerušuje ich prácu poznámkami ako „Zdá sa, že píšete list!“, síce bude aj v novom Office XP prítomná, štandardne však bude vypnutá.

Ako píše Reuters, ľudia dlho očakávali, aké novinky Office XP prinesie, Microsoft však dúfa, že si program kúpia kvôli tomu, čo naopak - neobsahuje. V duchu hesla „XP sú také jednoduché, že spinku už nebudete potrebovať“ totiž Microsoft minulý týždeň spustil internetovú reklamnú kampaň, v ktorej si z vlastného výtvoru uťahuje.

Na webovej stránke www.officeclippy.com nájdu surfisti animované video, v ktorom užívatelia „Spinke“ nadávajú a obviňujú ju zo sabotovania vlastnej práce. Mimoriadne vtipné videá sú samozrejme reklamou na Windows XP, je to však reklama, ktorú si množstvo ľudí s nadšením skopíruje do vlastného počítača a bude púšťať priateľom. Na webovej stránke zároveň možno nájsť profesný životopis Spinky, ktorá „hľadá novú prácu“ a surfisti môžu hlasovať, či by sa mala stať pomocníkom zlodejov, speváčkou metalovej skupiny alebo prezidentkou Spojených štátov (vie predsa spájať...).

Spinka sa v počítačoch objavila v januári 1997 spolu s kancelárskym balíkom Office 97. Tento pomocník je založený na komplexnom algoritme, ktorý analyzuje, aké činnosti užívateľ vykonáva, aby mu mohol ponúknuť zjednodušenie práce.

Užívatelia si ju však veľmi neobľúbili, o čom svedčí aj fakt, že istý americký novinár píšuci o Microsofte musel pred rokom podpísať vyhlásenie, že v žiadnom prípade neprezradí meno programátora, ktorý spinku vymyslel.

Microsoft však stále využíva algoritmus analyzujúci činnosti užívateľa. Používa sa v nových funkciách, ktoré automaticky prispôsobujú menu či ikony programov podľa toho, ako často ich majiteľ softvéru používa a ktorú činnosť v programe práve vykonáva.