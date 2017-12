Bláznivé výstrelky na pultoch predajní

Pre niekoho odvážna inovácia, pre iných bláznivý výstrelok, pre ktorého niet zákazníkov. Každý rok sa na pultoch predajní objavia produkty, ktoré sa vymykajú zvyklostiam.

Solárne bikiny

Čím väčšie poprsie, tým viac energie na pláži môžu očakávať ženy, ktoré siahnu po netradičných plavkách ušitých zo solárnych panelov. Na priamom slnku nabijú mobilný telefón, multimediálny prehrávač či dokonca ventilátor, ktorý rozvíri stojatý horúci vzduch. S miniatúrnou prenosnou chladničkou je možné počítať i s chladením nápojov. Univerzálnosť zaisťuje zabudovaný USB konektor, bez káblov sa však nezaobídete. Dočkajú sa podobnej výzbroje aj muži?

Kartónové reproduktory

Prenosné reproduktory pre každú príležitosť sú nielen ľahké, ale aj ekologické. Výrobca využil vlnitú lepenku a povolil uzdu technickej zručnosti záujemcov, ktorí si ich poskladajú z plochého kusa lepenky. Pozor však na dážď a búrlivé opekačky v prírode – voda a oheň hudbu zaručene zabijú.

Hlodavce v službách času

Cvičený škrečok s dobrou kondičkou nahradí batérie v hodinách. Siahnite po metronóme, vložte chlpáča do rotujúceho bubna a vysvetlite mu, že obnoviteľné zdroje energie sú jednoducho „in“. A ak by náhodou nestíhal, zbehnite do pivnice, pripojte prevod z bicykla a zastúpte ho v jeho slabých chvíľkach.

Cennosti v bezpečí?

Kam schovať peniaze a šperky, aby ste mali istotu, že po nich príležitostný zlodej nesiahne? Silnejšie nátury môžu siahnuť po spodnej bielizni so známkami nehody, ktorá zrak nevítaných návštevníkov zaručene nepritiahne. Ak si myslíte, že farebná škvrna priamo od výrobcu nie je príliš dôveryhodná, poistiť sa môžete zapáchajúcim sprejom z predajne so žartovnými predmetmi.

Ako v cudzej koži

Syntetická ľudská koža si nenašla svoje uplatnenie iba ako implantát pri popáleninách a vážnych úrazoch. Dizajnéri popustili uzdu fantázii a využili ju ako materiál novej generácie, ktorý ochráni notebook pred poškodením, či odsunie vašu koženú bundu zo skrine do pivnice. Čo nás čaká nabudúce?

Digitálne rastlinky

Nápadití záhradníci sa postarali o to, aby aj rastliny mali svoje visačky a vizitky. Laserovým lúčom vypaľujú texty a obrázky na semená, ktoré sa po zaliatí premenia na klíčne listy. Na prvý pohľad zavrhnutiahodná činnosť, na druhej strane spôsob, ako označovať osivá, ich exspiráciu a pôvod.

Sendviče priamo pri počítači

Sendvičovač pripojiteľný priamo k USB portu počítaču je určený pre všetkých, ktorým počítače pohltili celý život. Priamo z pohodlia stoličky za internetovým prehliadačom si môžete pripraviť horúce sendviče zo surovín, ktoré vám k stolu doručí váš internetový predajca. Dočkáme sa aj počítačových toaliet?

Na vlnách éteru

Uchopte ich do prstov, nalaďte svoju obľúbenú stanicu a nastavte hlasitosť tak, ako ste zvyknutí. Koncept netradičného rádia nie je nový, ide však o prvý exemplár, ktorý sa dočkal skutočnej realizácie. Osvedčí sa v praxi?

Uši pod drobnohľadom

Vatové tyčinky na čistenie uší vraj už nie sú „in“. Japonci si našli cestu k tomu, aby vedeli presne, koľko nečistôt v ich zvukovodoch potrebuje nájsť cestu von. Okulár na oko, objektív do ucha a môžete sa pustiť do rannej hygieny.

Pre hlbšie dýchanie

Pre nosné otvory je určená iná pomôcka. Umelý prst prečistí nos bez toho, aby ste si museli od stola odbehnúť umyť ruky. S tou hygienou by sa to veru nemalo preháňať, obzvlášť nie za každú cenu.