Výmena tovaru zo siete

BEZ DÔVODU SA DÁ NÁKUP Z INTERNETOVÉHO OBCHODU VRÁTIŤ DO SIEDMICH DNÍ

Vianočné darčeky, ktoré ste objednali cez internet alebo vybrali z katalógu, môžete vrátiť do týždňa.

31. dec 2007 o 11:00

BRATISLAVA. Vrátenie tovaru objednaného cez internet upravuje zákon. Bez udania dôvodu ho môže zákazník vrátiť do siedmich pracovných dní. „Inak sa naň vzťahuje klasická záručná lehota,” povedal vedúci internetového obchodného centra Hej.sk Pavel Gall.

S dokladom o kúpe

V prípade „nevyhovujúcich“ vianočných darčekov musí zákazník obchodného centra Hej.sk podľa Galla doniesť kúpený tovar, doklad o jeho kúpe a záručný list.

V internetovom obchode Mall.sk stačí, ak zákazník avizuje telefonicky, e-mailom, listom či osobne žiadosť o vrátenie tovaru. „Vrátený tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, podľa možnosti v originálnom obale. Tovar si môže zákazník vyskúšať, nemal by však javiť známky dlhodobého užívania,“ povedal riaditeľ spoločnosti Mall.sk Ladislav Csukás.

Internetové obchody tvrdia, že v odôvodnených prípadoch umožňujú zákazníkom vrátenie tovaru aj po zákonnej, sedemdňovej lehote. Zároveň dávajú zákazníkom na výber výmenu tovaru za iný alebo vrátenie peňazí. „Podľa zákona však nie je možné vrátiť veci ako CD, DVD, knihy alebo softvér,“ povedal Gall.

Lehota aj pre zásielky

Sedemdňová lehota na vrátenie tovaru sa vzťahuje aj na zásielkový predaj.

„Je to zmluva uzatváraná na diaľku výlučne prostredníctvom napríklad adresného listu, ponukového katalógu, telefónu, faxu, rozhlasu, televízie alebo elektronickej poš­ty,“ povedala hovorkyňa Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová. V prípade zásielkového predaja musí obchodník prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi peniaze najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Okrem ceny tovaru by mal obchodník spotrebiteľovi vrátiť aj náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru (napríklad poštovné alebo manipulačné). „Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ,“ povedala Krkošová.

Čo nemôžete vrátiť do 7 dní – tovar alebo službu, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napríklad akcie), – tovar, ktorý bol zhotovený podľa presne zadefinovaných požiadaviek spotrebiteľa (napríklad nábytok na mieru), – tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze (napríklad potraviny), – zvukové alebo obrazové záznamy, ale aj počítačové programy, ktoré spotrebiteľ rozbalil, – lotérie a iné podobné hry. Viac na www.pravaspotrebitela.sk