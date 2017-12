Ako by mohli vyzerať mobilné telefóny budúcnosti?

18. apr 2001 o 15:41 AUTOR TEXTU A MODELOV - MARTIN STRUSS

Ako budú vyzerať mobilné telefóny budúcnosti? Telefóny, ktoré majú podporovať prenos videa, zastúpiť niektoré funkcie osobných počítačov, umožniť pripojenie na internet a pritom byť pokiaľ možnosti ešte pohodlnejšie a ľahšie ovládateľné, ako tie dnešné?

Ponúkame vám tri pozoruhodné štúdie mobilných telefónov, ktoré v obchodoch nikdy neuvidíte. Ich autorom je totiž študent katedry dizajnu Fakulty architektúry STU Martin Struss, ktorý sa dizajnom telefónov tretej generácie zaoberá už niekoľko rokov. Za prácu Riešenie koncových prístrojov používateľov pre sieť UMTS získal tiež hlavnú cenu vo vysokoškolskej súťaži Cena Eurotelu 2000.

Telefón budúcnosti sa nedrží pri uchu

Klasické mobilné telefóny v budúcnosti pravdepodobne úplne nevymiznú. Čoraz častejšie ich však budú nahrádzať terminály vyzbrojené možnosťami prenosu dát, rozpoznávania písma, prehrávania multimédií a tak ďalej.

Takisto vzrastie počet pôvodne úplne odlišných zariadení, ktoré budú vďaka prídavným modulom schopné plniť funkcie mobilného telefónu. Trh mobilného sektoru bude charakterizovať rozmanitosť funkcií a demokracia výberu pri kúpe, samozrejme v závislosti od obsahu peňaženky.

„Samozrejme, že ľudia so sebou radšej nosia jednu vec ako viaceré, ak táto vec bezchybne plní svoje úlohy. Ja osobne tiež verím, že jedného dňa takúto vec vyrobíme. Bude veľmi malá, o niečo väčšia ako mobilný telefón, ale menšia ako dnes vyrábané počítače do dlane,“ povedal vynálezca PalmPilot-ta Jeff Hawkins pre časopis Focus. „Okrem zrejmých funkcií ako telefón a kalendár poslúži prístroj aj na e-mail a chatovanie. Bude s ním možné surfovať po internete, platiť, či preukázať identitu. Samozrejme už dnes existujú prístroje, ktoré veľa z toho sľubujú splniť. Ale môže trvať až 20 rokov, kým bude všetko uspokojivo fungovať.“

Táto rozmanitosť vo funkciách sa samozrejme odrazí aj v dizajne týchto terminálov, ktoré sa chtiac-nechtiac stávajú aj módnymi doplnkami. Prechodom na prenos obrazu sa takisto zmení spôsob držania telefónov: namiesto pri uchu sa aparát bude držať ako akési zrkadlo.

Jednoduchý univerzálny terminál

Hlavnou funkciou je telefonovanie, s možným prenosom obrazu, prístroj sa bude takisto využívať na odosielanie textových správ a pripojenie na internet.

Používateľom môže byť ktokoľvek – od detí po čerstvých dôchodcov. Ovládanie by teda malo byť čo najjednoduchšie. Vzhľadovo musí byť teda telefón prispôsobiteľný na najrôznejšie situácie. To umožňuje vymeniteľný farebný kryt vrátane podušky. Kruhové usporiadanie tlačidiel má za cieľ zväčšiť rozostupy medzi tlačidlami kvôli jednoduchšej obsluhe. Riešenie ovládania vychádza z relatívne ustálenej kombinácie kláves (príjem a zrušenie hovoru, kurzor na listovanie) doplnenej o dve funkčné klávesy. Ich funkcia je popísaná v spodnej časti displeja a v podstate slúžia ako skratky v zložitom menu. Dnešným zvyklostiam zodpovedajú aj grafické symboly hlavných kláves. Skelet, v ktorom sú uchytené všetky technické komponenty, sa vkladá spolu s klávesovou poduškou do dvojdielneho krytu. Horná polovica krytu je lesklá, priehľadná. Povrch je okrem priezoru pre displej a kameru lakovaný zvnútra. Spodná časť krytu je povrchovo drsnejšia kvôli lepšiemu uchopeniu do ruky.

Business terminál

Používateľ je mestský typ, pracujúci na zodpovednom poste. Je zvyknutý pracovať s údajmi a textovými dokumentmi pomocou počítača. Nutná je preto zabudovaná možnosť komunikácie s inými zariadeniami - v práci, ale aj s domácimi spotrebičmi. Používateľ vyžaduje aj schopnosť rýchleho záznamu informácií v akejkoľvek forme, organizér, prípadne možnosť doplniť ďalšiu pamäť. Komunikátor chce mať maximálne miniaturizovaný, ale vyžaduje prehľadné ovládanie.

Okrem multimediálnych aplikácií by mu mal prístroj poskytnúť aj prístup na internet vrátane možnosti platby priamo z bankovej karty. Komunikátor zároveň plní aj reprezentačnú funkciu, farebné doladenie je preto možné vymeniteľným krytom displeja.

Základné rozmery prístroja sú ovplyvnené najmä veľkým displejom a snahou o minimalizáciu hrúbky.Ostrá plocha na konci komunikátora obsahuje infračervený port, slot na čipovú kartu a konektor na slúchadlá.

Nahradenie klasických tlačidiel dotykovoaktívnym displejom a dotykovým perom umožňuje okrem redukcie hmoty aj slobodu vlastnej konfigurácie ovládania funkcií používateľom. Postranné tlačidlá umožňujú využiť vopred nastavené záznamy aj pri vypnutom displeji.

Terminál pre mládež

Používateľ je mladý človek vo veku 15 – 25 rokov (generácia X/Y), z finančne lepšie zabezpečenej rodiny. Vyrastal v prostredí televíznych seriálov, kvalitnej hudby z CD a počítačových hier. Má teda veľké nároky na prepojenosť a bez hier a multimédií si telefón nevie predstaviť.

Požiadavka na multimediálne vlastnosti vedie k využitiu pamäťových kariet, možné je prepojenie na ďalší prístroj umožňujúce pohodlnejšie surfovanie. Na zadávanie údajov je možné použiť ešte softvérové rozpoznávanie hlasu alebo minipočítač či externú klávesnicu.

Hranatá forma komunikátora umožňuje lepšie uchopenie malého prístroja a obvodový gumový pás s integrovanými tlačidlami slúži zároveň ako nárazník pri páde, prístroj je čiastočne chránený proti vode...