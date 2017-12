Už si nepomýlite konektory slúchadiel a nabíjačky

Fínsky výrobca mobilných telefónov Nokia sa zrejme inšpiroval u spoločnosti Apple a chystá magnetické konektory pre nabíjačku a slúchadlá.

31. dec 2007 o 10:50 Ivan Kahanec

Fínsky výrobca mobilných telefónov Nokia sa zrejme inšpiroval u spoločnosti Apple a chystá magnetické konektory pre nabíjačku a slúchadlá na svojich mobilných telefónoch. Mobilné telefóny tohto výrobcu totiž majú často tieto dva konektory blízko seba a pre ľudí s horším zrakom alebo v tme môže byť problém ich rozlíšiť.

O čom teda Nokia uvažuje? Ak by bol konektor pre slúchadlá zmagnetizovaný napríklad pozitívne a jeho proťajšok na slúchadlách negatívne, tak by sa tieto dva konektory priťahovali. Zároveň, ak by bol konektor pre nabjačku zmagnetivovaný negatívne a nabíjačka pozitívne, pri pokuse o zasunutie do nesprávneho otvoru by sa konektory odpudzovali.

Americký výrobca počítačov Apple využíva magnetické konektory pri svojich MacBookoch. Niektorí výrobcovia mobilov riešia tento problém tak, že majú len jeden spoločný konektor pre handsfree, nabíjačku či dátový kábel.

Zdroj: mobilemag.com