EuroTel zdražil telefonovanie na Paegas

18. apr 2001 o 15:01 TASR

Praha 18. apríla (TASR) - EuroTel v utorok zvýšil v ČR cenu telefonovania z predplatených kariet Original Go do siete konkurenčného RadioMobilu z 5 Kč na 6,50 za minútu. Rovnakú cenu bude účtovať aj pre telefonovanie do siete Oscar, kde sa doteraz platilo 15,50. EuroTel tak ako RadioMobil zladil ceny na podnet protimonopolného úradu. Informuje český denník Mladá fronta Dnes.

(1 CZK = 1,260 SKK)

