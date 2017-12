O2 spustil službu informácie o zmeškaných hovoroch

Tretí mobilný operátor O2 postupne spúšťa služby, na ktoré sú už klienti konkurencie zvyknutí. Tentoraz je to informačná SMS správa o zmeškaných hovoroch.

27. dec 2007 o 15:33 Ivan Kahanec

Služba je určená zatiaľ len používateľom paušálov Pre mňa od 27. 12. 2007 a je aktivovaná automaticky.

Služba Informácie o zmeškaných hovoroch bude k dispozícii aj pre hybridné paušály Voľnosť, avšak až začiatkom roka 2008. Služba je bezplatná.

O službe (Zdroj: O2):

Služba „Informácie o zmeškaných hovoroch“ informuje zákazníka O2 o tom, kto a kedy sa mu snažil dovolať v čase, keď bol jeho telefón vypnutý, alebo sa nachádzal mimo dosahu siete. Ak volanie nebolo presmerované do odkazovej schránky, alebo ak bolo volanie presmerované do odkazovej schránky bez zanechania odkazu, zákazník obdrží informatívnu SMS s textom: "Vazeny zakaznik, pocas Vasej nedostupnosti Vas Y x kontaktoval odosielatel tejto SMS. Datum a cas hovoru: dd.mm.rrrr hh:mm. O2." Parameter Y je počet neúspešných volaní, dd – den, mm – mesiac, rrrr – rok, hh – hodina, mm – minúta. Ak má zákazník aktivovanú Odkazovú schránku a má ako jazyk nastavený anglický jazyk, informatívna SMS bude v anglickom znení: "During your unavailability, sender of this SMS tried to contact you Y x. Date and time of last call: dd.mm.yyyy hh:mm. O2"

Ako odosielateľ týchto SMS je uvedené číslo volajúceho. Deaktivácia služby je možná len cez Zákaznícku linku 949.