Slovak Telekom dostal polmiliardovú pokutu

Protimonopolný úrad uložil Slovak Telekomu pokutu vo výške 525,8 miliónov korún za zneužívanie dominantného postavenia.

27. dec 2007 o 10:06 TASR

Bratislava. Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil spoločnosti Slovak Telekom (ST), a. s., pokutu 525,8 milióna Sk za zneužívanie dominantného postavenia na trhu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné a ST sa voči nemu môže odvolať do 15 dní odo dňa doručenia.

"V rokoch 2004 a 2005 spoločnosť ST uviedla v rámci jednotlivých volacích programov na maloobchodný trh tarify, ktoré v určitom čase umožňovali zákazníkom realizovať 30-minútový hovor za 1 Sk a tarify, ktoré umožňovali zákazníkom v určitom čase telefonovať bezplatne. Krátko na to 1. augusta 2005 vstúpili na trh alternatívni operátori, ktorí musia za každý hovor svojho zákazníka prostredníctvom voľby operátora platiť spoločnosti ST veľkoobchodnú cenu tzv. prepojovacie poplatky," informovala TASR hovorkyňa PMÚ Alexandra Bernáthová.

Podľa úradu predstavuje nastavenie veľkoobchodných a maloobchodných cien zo strany podnikateľa ST protisúťažnú praktiku stláčania marží tzv. margin squeeze. Je to praktika takého nastavenia veľkoobchodných a maloobchodných cien dominanta, ktorého následkom je vylúčenie alebo obmedzenie súťaže.

Telekom sa odvolá

Spoločnosť Slovak Telekom nesúhlasí s týmto rozhodnutím Protimonopolného úradu a pokutu považuje za neprimerane vysokú. Telekom sa proti rozhodnutiu odvolá v zákonom stanovenej lehote.

„Slovak Telekom neustále čelí neprimeranému tlaku zo strany Protimonopolného úradu. Jeho najnovšie rozhodnutie je založené na metodike, ktorá je v rozpore so zaužívanou praxou Eurokomisie, ako aj s reguláciou uloženou Telekomunikačným úradom. Konkurenčný boj všade, vo všetkých krajinách s liberalizovanými trhmi, prináša a bude prinášať rôzne spory medzi konkurujúcimi firmami, pričom na korektnosť konkurenčného boja bude dozerať príslušný regulačný orgán. Som však presvedčený, že regulačný orgán musí konať iba v medziach a v súlade s platnou legislatívou,“ povedal Pavol Kukura, výkonný viceprezident pre stratégiu a regulačné záležitosti Slovak Telekomu.

Pri poskytovaní svojich produktov Slovak Telekom maržu nestláča. Úrad podľa ST nesprávne aplikuje doktrínu margin squeeze (stláčania marže). "Zároveň svojim rozhodnutím zasahuje do kompetencií TÚ SR a trestá Slovak Telekom za viazanie telefónneho pripojenia a telefónnej služby, ktoré nie je rozhodnutiami TÚ SR zakázané," tvrdí Telekom.

Proti alternatívnym operátorom

"Voľné minúty, ktoré spoločnosť ST poskytuje vo svojich volacích programoch v spojení so službou pripojenia, obmedzujú súťaž a uzatvárajú časť trhu pre alternatívnych operátorov, pretože bežný zákazník je ekonomicky motivovaný tieto voľné minúty minúť. Významná časť telekomunikačných potrieb je tak realizovaná výhradne cez spoločnosť ST," pripomenula Bernáthová a konštatovala, že podmieňovanie pripojenia do siete spolu s odberom hlasových služieb má vylučovací efekt voči konkurentom poskytujúcim hlasové služby a zároveň získava benefity od zákazníkov, ktorí by si inak kupovali od ST iba pripojenie. Toto konanie úrad definoval ako viazanie. Hodnotil tak aj skutočnosť, že podnikateľ ST podmieňoval odoberanie internetových služieb na odber hlasových služieb.

"V oblasti hlasových služieb uplatňoval ST v určitom časovom úseku všetky vyššie popísané praktiky súčasne, následkom čoho vzniklo riziko uzatvorenia trhu a vytvorenia bariér vstupu na trh. Výsledkom nebolo úplné vylúčenie súťaže na trhu, ale došlo k vytvoreniu takých podmienok na trhu, že po vstupe alternatívnych operátorov na trh nedošlo k rozvinutiu súťaže," informovala Bernáthová.

Porušili aj Zmluvu o založení ES

Hovorkyňa PMÚ dodala, že ak sa podnikateľ v dominantnom postavení, ktorý pôsobí na celom území členského štátu Európskeho spoločenstva (ES), dopustí zneužívania dominantného postavenia vylučovacieho charakteru, potom takéto chovanie spravidla ovplyvňuje aj obchod medzi členskými štátmi, pretože sťažuje konkurentom z iných členských štátov preniknúť na trh, preto došlo aj k porušeniu článku 82 Zmluvy o založení ES. Obchod medzi členskými štátmi je vo všeobecnosti ovplyvnený podmienkami pre prístup k telekomunikačnej infraštruktúre a veľkoobchodnými službami operátora, ktorý bol v minulosti štátnym monopolom. Tieto podmienky určujú možnosti ponuky ostatných podnikateľov na trhu a ich schopnosť konkurovať.

Úrad dospel k záveru, že konania posudzované v tomto správnom konaní predstavujú bariéru vstupu na slovenský trh a sťažujú vstup alebo zotrvanie na trhu pre existujúcich ako aj potenciálnych konkurentov. Týmto je negatívne ovplyvnená štruktúra príslušných trhov, pričom je potrebné brať do úvahy aj potenciálny negatívny efekt na budúce snahy ďalších konkurentov, ktorí by mali záujem o poskytovanie telekomunikačných služieb.