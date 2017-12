Iné svety, iné prsia

Sediac v stmavnutej redakcii na druhý sviatočný deň po štedrovečernej pohode čítam agentúrne správy. No nič moc. Einstein s Darwinom zverejnili teóriu vzniku druhov relatívnym fyzikálnym výberom, ktorú všetci ospevujú, no nik jej nerozumie. Delfíny ...

27. dec 2007 o 0:00

Sediac v stmavnutej redakcii na druhý sviatočný deň po štedrovečernej pohode čítam agentúrne správy. No nič moc. Einstein s Darwinom zverejnili teóriu vzniku druhov relatívnym fyzikálnym výberom, ktorú všetci ospevujú, no nik jej nerozumie. Delfíny žiadajú zástupcu v OSN, v opačnom prípade zablokujú všetky prístavy. Profesor Hwang, ktorý nedávno získal slovenské občianstvo, oznámil naklonovanie prvého človeka - Vatikán už poslal množstvo ďakovných telegramov, medzi inými aj predsedovi slovenskej vlády F. Gálovi, ktorý umožnil Hwangovi azyl. Kubánska gerontologička prišla s výskumom, podľa ktorého denné desaťminútové pozeranie sa na ženské prsia predlžuje mužom život oveľa viac než génové manipulácie na chromozóme 17. Nenapísala však, aké veľké tie prsia majú byť a či na predĺženie veku stačí iba obrázok (napriek tomu slovenské bulvárne noviny výskum zverejnili s prsami 5x5 cm a textom Sem sa pozerajte). Azda jediným svetlým momentom tohto tmavého rána je skutočnosť, že na päť správ z politiky pripadá päťdesiat z vedy.

Jasné, blíži sa Silvester a žartíky sú vedením povolené. Lenže to som nechcel. Ak predchádzajúce slová vyznievajú ako žart, ospravedlňujem sa; mali byť víziou niektorého z paralelných vesmírov. Ak ich je naozaj nekonečne veľa, môže sa v nich odohrať nekonečne veľa scenárov. Prečo by potom podľa jedného z nich nemohol byť v OSN delfín, keď Rimania mali v senáte koňa a my máme vo vláde Jána Slotu.

S myšlienkou paralelných vesmírov prišiel pred polstoročím Hugh Everett a dnes je jej nadšeným propagátorom okrem Stephena Hawkinga napríklad Michio Kaku. Nakrútil o nej prekrásny film a napísal nádhernú knihu. Viem, mnohí povedia, že toto nemá s vedou nič spoločné. Áno, aj ja tuším, že Einstein a Darwin sa nemohli stretnúť a pozeranie na ženské prsia nerieši vôbec nič, aspoň pokiaľ ide o dĺžku života. Ale aj tak je vzrušujúca predstava, aké by to mohlo byť, keby mal Kaku pravdu.