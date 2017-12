Company of Heroes: Opposing Fronts - vojaci na scéne

Real-time stratégií z druhej svetovej vojny existujú stovky, no tých skutočne kvalitných je ako šafránu. Buďme preto vďační za datadisk k RTS roku 2006 – Company of Heroes: Opposing Fronts!

27. dec 2007 o 12:00 Tomáš Mašek

Company of Heroes: Opposing Fronts ponúka v prvom rade dve zbrusu nové kampane, v ktorých si vyskúšate boj za frakcie, nevyskytujúce sa v pôvodnom CoH. V prvej kampani sa vžijete do roly veliteľa nemeckej divízie Panzer Elite a dostanete možnosť predviesť svoje schopnosti v najväčšej výsadkovej operácií sveta – operácií Market Garden. Od autorov je to trošku šalamúnsky krok – nemecká armáda bola dostupná aj v základnej hre, datadisk ponúka boj len za jednu nemeckú divíziu, a preto sa nedá považovať za úplne novú bojujúcu stranu. Dajme si však krátky exkurz do histórie, aby bolo jasné, o čo v nemeckej kampani pôjde. Začiatok operácie Market Garden je datovaný na september 1944, niekoľko týždňov po vylodení v Normandii, kedy sa z lovca stal lovený a nacistické jednotky sa museli adaptovať na novú úlohu – obrancu. Cieľom operácie bolo dobyť a zaistiť niekoľko mostov v Nemcami okupovanom Holandsku, a tak pripraviť pôdu pre postupujúce spojenecké vojská. Napriek tomu, že operácia sa spočiatku vyvíjala úspešne, spojenci stratili takmer celú 1. britskú výsadkovú divíziu a hlavný cieľ – most cez Rýn – sa dobyť nepodarilo. V nemeckej kampani Company of Heroes: Opposing Fronts bude vašou úlohou zastaviť alebo aspoň spomaliť postupujúcich spojencov a likvidovať výsadkové letectvo. Budete brániť strategické body (mosty, prístupové cesty) a snažiť sa spojencom spôsobiť čo najväčšie problémy a straty. Kampaň obsahuje 8 misii a drží sa konceptu Company of Heroes – viac či menej verne kopíruje historické reálie. Práve tým je určená jasne defenzívna rola nemeckej armády, ktorá sa podpísala aj na menšej dynamike tejto kampane oproti tým z pôvodnej hry, ale aj druhej kampane v datadisku Opposing Fronts.

V tej sa budete musieť vysporiadať s velením Druhej anglickej armády, bojujúcej v rámci operácie Overlord (deň D). Ich úlohou bolo obsadiť strategické mesto Caen, ktoré bolo nesmierne dôležité pri postupe spojeneckých vojsk do vnútrozemia. Plány spojencov však celkom nezodpovedali realite a optimistické očakávania jednoduchého vstupu do mesta už na druhý deň po vylodení, sa zmenili na krvavé a dlhotrvajúce boje, nemecký odpor bol totiž nečakane tvrdý a nekompromisný. Historické pozadie tejto udalosti predurčuje britskú kampaň za podstatne ofenzívnejšiu a akčnejšiu ako je tá nemecká. A je to naozaj tak, práve táto kampaň robí datadisk Opposing Fronts must-have titulom, pretože okrem skvelých deviatich misií, prináša aj úplne novú bojujúcu stranu (narozdiel od nemeckej kampane a divízie Panzer Elite), so svojimi špecifikami, výhodami a nevýhodami. Britská armáda prináša nový svieži vánok do zaužívaného herného konceptu. Od tradičného systému, ktorý už poznáme, sa líši mobilitou. V praxi to vyzerá tak, že britská základňa sa dá kedykoľvek zložiť, previezť na iné miesto, a opäť rozložiť, vďaka čomu môže byť vždy neďaleko frontu a teda rýchlo zásobovať bojisko novými jednotkami. Briti taktiež majú prepracovaný a efektný systém leteckej podpory, dokážu zhodiť na miesto určenia klzák, pomocou ktorého potom môžete privolávať rôzne druhy pechoty, či vozidiel. Apropó pechota, tá nie je britskou najsilnejšou stránkou, ale vďaka možnosti pridať do jednotky veliteľa, jej útočná sila rapídne stúpa. Mimochodom, útočná (ale aj obranná) sila stúpa aj s postupom získavania skúsenosti jednotky – tento kvázi RPG prvok je v Opposing Fronts novinkou a pravdupovedac celkom vítanou, i keď zďaleka nie prevratnou.

Čo sa týka jednotiek, v oboch bojujúcich stranách ich je dostatok a prinášajú množstvo noviniek a vylepšení. Nemecká Panzer Elite disponuje najmä pojazdným arzenálom, tankmi, obnenými vozidlami, raketometmi, mínometmi a podobne. Základnou zložkou pechoty sú tzv. „Panzer Grenadiers“, ktorý okrem štandardnej Kar98 pušky, majú k dispozícií aj zápalné (ideálne proti nepriateľskej pechote), prípadne protitankové granáty. Za zmienkou stoja tiež príslušníci Luftwaffe, ktorí nie sú bežnou súčasťou vojska, ale dajú sa privolať ako taktická podpora. Títo dokážu stavať flak kanóny, jednu z najničivejších zbraní nemeckej armády. Prínosom pre Panzer Elite je tiež tzv. „Scout“ autíčko – ľahko pancierované, rýchle vozidlo, ktoré slúži najmä na obsadzovanie strategických bodov, doposiaľ obsaditeľných jedine pechotou.

Briti sú viac orientovaní na pechotu, ako Nemci, no napriek tomu sú ich vojaci v zásade slabší. Spomínaní velitelia však dokážu divy a britskí vojaci sa tak stávajú viac než vyrovnaným súperom Nemcov. Zo špeciálnych jednotiek spomeňme najmä niekoľko druhov Commandos jednotiek, každý s inou zbraňou (mortar, ťažky guľomet, protitankové zbrane). Commandos sú však dostupní opäť len ako voliteľná zložka taktickej podpory, nedajú sa štandardne rekrutovať na základni. Briti majú k dispozícií sj slušnú výbavičku v oblasti artilérie, Howitzery, 40 mm BOFORS kanóny alebo klasické AT guny dokážu Nemcom poriadne zavariť. Nuž a samozrejme nechýba ani pojazdná pásová technika, od ľahších obrnených vozidiel po ťažké tanky.

Ako bolo dobrým zvykom už v pôvodných Company of Heroes, aj misie v Opposing Fronts sú veľmi dynamické, akčné a rýchle, dej je epický a zábavný. Často sa však stáva, že odohráte viacero misii na rovnakej mape, čo považujem v zásade za mínus – na rozmanitosti to hre veru nepridá, a môže sa vyskytnúť nepríjemný stereotyp. Napriek tomu, Company of Heroes: Opposing Fronts sú veľmi slušnou expanziou, ktorá dáva pôvodnej hre nový rozmer, a i keď kampaň za nemeckú Panzer Elite je trošku slabšia, Britská Druhá armáda všetko vyrovnáva a ponúka vskutku nadpriemerný zážitok. Plusom je tiež fakt, že Opposing Fronts sú stand-alone hrou, teda nie je nutné vlastniť pôvodný prvý diel Company of Heroes. Pre mňa tento datadisk zvíťazil a rozhodne nie je iba komerčnou zlátaninou, snažiacou sa zarobiť na úspechu svojho predchodcu.