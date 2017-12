Sony Ericsson W910i: vie, ktoré skladby chcete počúvať

Gyroskop je už, zdá sa, súčasťou pomerne veľkého počtu nových modelov rôznych značiek. Sony Ericsson W910i je jedným z prvých walkmanov od švédsko-japonského výrobcu s gyroskopom.

25. dec 2007 o 14:04 Ivan Kahanec

Dizajn a klávesnica

Vysúvací hudobný telefón Sony Ericsson W910i má vcelku vydarený dizajn, ktorý jemne korešponduje s dizajnom hudobného telefónu W580i. Oba telefóny sú v spodnej časti jemne akoby zahnuté. V prípade W910i ide skôr o optické zahnutie. Tento dizajn má výhodu v tom, že je kam si oprieť palec pri vysúvaní prednej časti. Palec sa vám teda pri vysúvaní nešmýka po displeji. Pre tento účel je však lepší výstupok pod displejom. Jemné skosenie spodnej hrany a teda aj optické zahnutie telefónu nám však pripadá byť skôr dizajnovou ako funkčnou záležitosťou.

Testovaný telefón bol v červeno sivej farebnej kombinácii, k dispozícii je ešte v bronzovej a čiernej. Rozmery telefónu sú 99 x 50 x 12 milimetrov a hmotnosť 86 gramov. Ide teda o ľahký a tenký telefón, ktorý ale dobre sadne do ruky.

Na prednej strane telefónu je displej, ovládacie tlačidlá, multimediálne tlačidlá nad displejom a kamera pre videohovory. Po vysunutí telefónu je na prednej strane vidieť aj klávesnicu. Na ľavej bočnej strane je umiestnený konektor pre nabíjačku a pre slchadlá. Na pravej bočnej strane je slot re pamäťovú kartu, tlačidlo spúšte fotoaparátu a dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora. Na hornej strane sú symetricky umiestnené tlačidlá pre zapnutie prístroja a pre zapnutie walkmanu. Na zadnej strane je objektív fotoaparátu, ktorý asi o milimeter vystupuje nad povrch mobilu, kryt batérie s posuvným zaistením proti otvoreniu a mriežka reproduktora hlasitého odposluchu.

Pri stláčaní telefónu nepraskal, no zadný kryt batérie sa jemne prehýbal. To je pomerne bežné aj u iných telefónov s plastovým telom. Vysúvací mechanizmus na nás pôsobil pevne a mal optimálnu tuhosť. Pružina vnútri pomáha pri vysúvaní a zasúvaní.

Klávesnica má dostatočne veľké klávesy, tie majú optimálnu tuhosť aj zdvih. Jednotlivé klávesy vystupujú nad povrch telefónu len jemne, no postačovalo nám to na presné písanie. Problémom klávesnice je tradičný nedostatok klávesníc pri slideroch - málo priestoru nad hodným radom kláves 1, 2 a 3. Pri písaní špičkou palca sa tento problém eliminoval. U niektorých iných sliderov je tento problém väčší.

Displej

Displej je dominantou prednej časti telefónu. Má rozlíšenie 240 x 320 pixelov a uhlopriečku 2,4 palca, zobrazí 262-tisíc farieb. Ide teda o ten lepší štandard v súčasnosti. Displej má jemný raster, teda jednotlivé pixely nie sú takmer vôbec voľným okom viditeľné, a farby zobrazuje verne. Čitateľnosť na priamom slnku je uspokojivá.

Ovládanie

Sony Ericsson sa pri W910i akoby vrátil v čase. Spomedzi ovládacích prvkov zmizlo tlačidlo späť a nahradila ho dvojica tlačidiel na prijatie a odmietnutie hovoru. Okrem toho sú tu na ovládanie dve kontextové tlačidlá, tlačidlo na vymazávanie „c", tlačidlo na prístup k menu skratiek a hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Na ňom sú aj značky play, dobredu a dozadu, čo je typickým znakom walkmanov Sony Ericssonu. Kto sa chce rýchlo dostať k multimédiám, má k dispozícii dvojicu tlačidiel nad displejom. Pre rýchly prístup k walkmanu je zase tlačidlo na hornej strane telefónu. Na pravej bočnej strane je spúšť fotoaparátu, ktorá zároveň umožňuje spustiť fotoaparát.

Ovládanie pohybom

Model W910i je jedným z prvých, ktoré sú vybavené funkciou Shake control, teda ovládaním pohybom, a súvisiacou funkciou SenseMe. Ovládanie pohybom platí len pre walkman, prípadne pre java aplikácie, ktoré túto funkciu dokážu využívať. Pohybom možno prepínať ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu. Preto, aby sa skladby neprepínali náhodne napríklad pri behu, je potrebné aktivovať ovládanie pohybom držaním tlačidla „walkman".

Gyroskop v telefóne umožňuje aj natáčanie obrazu na displeji podľa natočenia mobilu. To platí pre walkman, menu médií, prehliadač fotiek a prehrávač videa.

Menu a operačný systém telefónu

Somy Ericsson W910i má uzatvorený operačný systém. Tradičné menu telefónu je obohatené o menu médií. To má animované pozadie, položky zaberajú viac miesta a väčšie sú aj ikony, hoci nie sú farebné. V tomto submenu je prístup k fotografiám, hudobným súborom a video súborom. Ide v podstate o akúsi multimediálnu knižnicu, kde sú všetky médiá spolu. V tomto menu funguje natáčanie podľa polohy telefónu. To funguje však len po otočení do zvislej polohy alebo po otočení na ľavú bočnú stranu. Komu viac vyhovuje tradičný správca súborov, je v telefóne aj táto možnosť.

Štandardné menu tvorí matica 12 ikon v štyroch radoch. Ikony sú farebné a po príchode kurzora sa zmenia a pulzujú, neanimujú sa. Ďalšie submenu sú textové s ikonou na začiatku každého riadku.

Funkcie

Telefón ponúka štandardné funkcie, na ktoré sme u Sony Ericssonov zvyknutí. Je tu kalendár, zoznam úloh, poznámkový blok, časovač, stopky, kalkulačka, zoznam kódov či diaľkové ovládanie počítača cez bluetooth. Okrem toho je k dispozícii trojica aplikácií na úpravu multimédií - VideoDJ, PhotoDJ, MusicDJ. Ide o walkman, čiže medzi funkciami nájdeme aj TrackID. Ide o aplikáciu, ktorá dokáže na základe nahrávky zistiť názov interpreta, názov skladby a prípadne ďalšie informácie k danej skladbe. V telefóne chýba prehliadač dokumentov.

Telefón podporuje aplikácie Java (MIDP 2.0) a v telefóne sme našli nahrané hry Marbles Madness 3D (hra využívajúca gyroskop v telefóne), Lumines Block Challenge a V-Rally 3D. Okrem toho sú v telefóne aplikácie Audible (alternatívny prehrávač hudby) a Music Mate 4 (hranie na hudobné nástroje pohybom telefónu).

Telefónny adresár

Telefónny adresár je rovnaký, ako pri iných modeloch Sony Ericssonu. Pojme 1000 kontaktov a 7000 čísel. Tu nastala zmena oproti starším modelom, ktoré umožňovali uloženie len 2500 čísel. Ku každému kontaktu možno priradiť niekoľko údajov. Kontakty v telefóne a na SIM karte sa zobrazujú osobitne. Pri vyhľadávaní stačí zadávať postupne písmená mena. Adresár možno synchronizovať s počítačom (MS Outlook) alebo so vzdialeným serverom.

Správy

Z telefónu možno poslať SMS, EMS, MMS a e-mailové správy. Na výber je aj tzv. Hlasová správa. Ide vlastne o MMS správu, do ktorej sa uloží zvuková nahrávka.

Pri písaní SMS správy sa nezobrazuje odpočítavanie písmen. To sa zobrazí na konci, keď už ostáva len 20 znakov. Telefón zobrazí aj informáciu o tom, že text bude rozdelený do viacerých správ. Pri písaní možno využiť slovník prediktívneho písania T9.

Multimédia a Java

Model W910i je hudobný telefón triedy walkman. To znamená, že je na rozdiel od iných modelov vybavený prepracovanejším hudobným prehrávačom walkman vo verzii 3.0. Ten ponúka v rámci multimediálneho menu hudobnú knižnicu (triedi skladby podľa názvu, autora, žánru či albumu), ekvalizér (normálny, basy, megabass, hlas, výšky, manuálne nastavenie) či rozšírenie sterea. Telefón umožňuje aj prehrávanie podcastov.

Funkcia SensMe zabezpečí, že pri rôznych náladách používateľa prehráva telefón skladby zodpovedajúce jeho nálade. Každá skladba má pridelený typ nálady, pre ktorú je vhodná. Toto je však možné nastaviť pre skladby jedine v počítači, čo vyžaduje nainštalovanie špecializovaného softvéru. Ten je samozrejme dodávaný spolu s mobilom. Funkcia SensMe nie je automatická a používateľ si musí zvoliť svoju náladu v multimediálnom menu.

Okrem hudobného prehrávača je k dispozícii aj FM rádio s podporou RDS. Názvy rozhlasových staníc sa teda budú na displeji telefónu zobrazovať automaticky. Výhodou je aj to, že si aplikácia rádia automaticky nájde v prípade potreby silnejší signál danej stanice.

Kto by potreboval rozšíriť funkcionalitu telefónu, môže tak urobiť cez java aplikácie. Podpora javy umožňuje aj nahrávanie hier. V telefóne sme našli aj režim pre vývojárov java aplikácií. Dá sa k nemu dostať cez servisné menu telefónu.

Dáta a pamäť

Spoločnosti Sony Ericsson trvalo pomerne dlho kým dokázala ponúknuť telefón s 3G aj EDGE. V prípade W910i sú k dispozícii obe technológie a tak sa môžu používatelia pripojiť k internetu aj mimo pokrytia 3G sieťou rýchlejšie, ako len 56 kilobitov za sekundu. EDGE ponúka zhruba rýchlosť 230 kilobitov za sekundu. 3G vo W910i má aj nadstavbu HSDPA, takže po pripojení telefónu k počítaču možno sťahovať dáta rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu. Na pripojenie na krátke vzdialenosti poslúži bluetooth v2.0 s profilom A2DP pre prenos stereo zvuku.

V telefóne je pomerne malá pamäť, len 40 megabajtov. Tú však možno rozšíriť pamäťovými kartami Memory stick micro o ďalšie 4 gigabajty. V balení používatelia nájdu kartu s kapacitou 1 gigabajt. Táto kapacita v súčasnosti postačuje pre stredne náročného používateľa.

Fotoaparát

Walkmany Sony Ericssonu už tradične nie sú vybavené lepším fotoaparátom. Snáď až na výnimku W800i. Aj fotoaparát v modeli W910i ponúka len rozlíšenie 2 megapixely (1600 x 1200 pixelov) a nemá k dispozícii ani blesk a ani automatické ostrenie. Práve absencia automatického ostrenia asi najviac uberá na kvalite fotiek. Blesk by pomohol v horších svetelných podmienkach. Fotoaparát však nie je beznádejný a na bežné fotky pre mobily kvalitou postačuje. K dispozícii sú tradičné možnosti ako nočný režim, vyváženie bielej, farebné filtre či fotenie panorám.

Telefón dokáže nahrávať aj video, pričom už ponúka záznam v rozlíšení 320 x 240 pixelov.

Batéria

S telefónom je dodávaná Li-Ion batéria s kapacitou 920 mAh. Zaujalo nás, že výrobca použil Li-Ion batériu, keďže zvyčajne používa Li-Polymer batérie. Rozdiel medzi týmito batériami však bežný používateľ nepostrehne. Kapacita batérie je slušná a umožňuje telefónu pomerne dobrú výdrž aj pri aktívnejšom používaní. Nám sa telefón vybil zhruba po štyroch celých dňoch. Počas nich sme telefonovali, esemeskovali, fotili a počúvali hudbu. Samozrejme, pri počúvaní hudby cez hlasitý reproduktor sa batéria vybije za niekoľko hodín.

Celkové hodnotenie

Sony Ericsson W910i je nefalšovaný walkman - má špičkové hudobné vlastnosti, no slabý fotoaparát. Predsa len rozlíšenie 2 megapixely je na dnešnú dobu málo a prijali by sme aspoň 3,2 megapixelu s automatickým ostrením. Potešilo nás, že výrobca dodýva tento model s gigabajtovou pamäťovou kartou. Doteraz to boli totiž karty s polovičnou kapacitou, čo stačí len nenáročnému používateľovi, a ten si nemusí kupovať mobil série walkman. Koncept ovládania pohybom nás zaujal a rozhodne je to krok dobrým smerom. Na aktiváciu ovládania pohybom je nutné držať tlačidlo walkman v hornej časti prístroja. Je to asi jediné riešenie na to, aby sa skladby neprepínali náhodným pohybom prístroja vo vrecku.