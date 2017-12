Hladký prechod na digitálne vysielanie má zabezpečiť predpis z dielne TÚ

Legislatívne zabezpečenie plynulého prechodu na digitálne televízne vysielanie v SR v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní má zabezpečiť návrh právneho predpisu. Materiál predložil Telekomunikačný úrad (TÚ) SR do pripomienkového konania.

25. dec 2007 o 12:22 TASR

Bratislava 24. decembra (TASR) -

V záujme vylúčenia nedorozumení a zabezpečenia bezproblémového prijatia prerokoval TÚ návrh ešte pred jeho predložením do legislatívneho procesu s orgánmi štátnej správy a ďalšími dotknutými subjektmi. "Úrad sa snažil v maximálnej možnej miere akceptovať všetky pripomienky, ktoré dostal ešte pred začatím medzirezortného pripomienkového konania, ale v niektorých prípadoch boli neprijateľné," informoval TASR hovorca TÚ Roman Vavro.

Ide napríklad o ustanovenia, ktoré boli nad rámec zákona, ale hlavne hraničné termíny uvedenia jednotlivých multiplexov do prevádzky. Navrhovanými termínmi by sa totiž odsúvalo začatie pravidelného digitálneho (DVB-T) vysielania na Slovensku. Tým by sa SR vystavila nebezpečenstvu rušenia analógového príjmu TV vysielania prevádzkou zahraničných DVB-T sietí bez poskytnutia možnosti alternatívneho príjmu prostredníctvom domáceho DVB-T vysielania.

Na predchádzanie rušenia príjmu programovej služby je z toho dôvodu potrebné vytvoriť priestor na čo najskoršie začatie pravidelného DVB-T vysielania, čím bude koncovému užívateľovi zabezpečená možnosť nerušeného TV príjmu.