Football Manager 2008 - kráľ v kravate

Niektoré herné série, dokonca športové série, ktoré sa objavujú rok čo rok, začínajú postupne liezť na nervy kdekomu. Nie tak séria Football Manager od Sports Interactive.

21. dec 2007 o 14:33 Ján Kordoš

Počkali sme si na predávanú českú verziu, trochu ju nechali zaplátať, poučení z minulosti totiž veľmi dobre vieme (a vy určite tiež), že nejaká tá oprava k Football Manageru patrí. Takisto budú všetci súhlasiť s tvrdením, že ide o akýsi kult, ktorý sa tvorí hlavne v Anglicku, kde sa akýkoľvek futbalový manažér drzo šplhá po Top 10 predaja hier – často na tie najvyššie priečky. V tento rok to však tak nebude, Vianoce boli silné, konzolový trh taktiež mohutnie, ale to vôbec neznamená, že by sa Football Manager 2008 nepodaril. Práve naopak. Po pokuse o návrat k predošlému ročníku to jednoducho už nebolo ono. Dopodrobna rozoberať vlastnosti hry, ktoré sme si predstavili minulý rok (a predminulý a predpredminulý), je jednoducho zbytočné. Preto si základy prejdeme len v skratke a radšej sa budeme sústrediť na novinky a ich aplikovanie v praxi.

Takže ak o Football Manegeri nič neviete, nalistujte si staršie recenzie – aspoň dostanete podrobné vysvetlenie čo a ako. Ono odbaviť to vetou, že Football Manager je KOMPLEXNÝ futbalový manažér, je hriechom. Ale ono sa to inak nedá, pretože začalo by sa to popisom podrobných atribútov hráčov, podľa ktorých závisí ich momentálna forma a hra na ihrisku a skončili by sme o niekoľko tisíc znakov ďalej. A opakovať už nie raz opakované sa predsa nesluší. Takže Football Manager 2008 je sakra komplexná, sofistikovaná a náročná (ale zábavná) vec. Zabudnite aj na tradičné hodnotenie grafiky, interface-u a podobných banalít, na ktoré sa tu nehrá. Dôležitá je totiž hrateľnosť.

Čo si všimnete okamžite, tak to je určite mierna zmena interface-u. Niektoré ponuky nám prešli nahor, zostáva tradičné rozdelenie na základných položiek naľavo, roletových menu, prelinkovania všetkých dôležitých dát (hráč, klub, liga...) a hlavne to je všetko rovnako prehľadné. Ak ste nováčikmi, určite poteší omnoho viac prepracovaný poradca, systém poznámok, vlastný diár, kde si môžete zapisovať dôležité informácie (my ostatní máme po ruke vždy skutočný notes). V mori tabuliek a tisícok možností sa teda stratiť môžete (a to sa pri prvom spustení jednoducho aj stane), ale promptne je vám podaná pomocná ruka, ktorá vás vytiahne nad hladinu a vy sa začnete všetko postupne učiť. A potom pomocníka pošlete kade ľahšie. Ale je precízny, takže pre panicov plus.

Druhá vec, ktorú si všimnete, sú fotky. Respektíve je ich menej než zvyčajne, je ich sakramentsky málo, ale nováčikovia majú vlastné ksichty generované programom FaceGen. Je síce pekné, že sa na vás usmieva umelá tvárička, ale vyzerá to mierne odpudivo a niekedy je na obrázok nie najlepší pohľad. Ale pre zvodný pohľad futbalistov to nehráme, len na to treba upozorniť, pretože to bije do očí, z hodnotenia je ubratá prvá desatinka. Ehm.

Vec číslo tri – ono to skutočne rýchlejšie nahráva a ukladá pozíciu, výpočty počas jednotlivých dní, keď nemáte do čoho pichnúť, sú dosť zrýchlené a ako bežný užívateľ to človek prijme s radosťou už len preto, že sa nemusí toľko čakať. Na druhú stranu to však stále nie je nič super, ale aj to vyčkávanie je aspoň spríjemnené nielen sledovaním headline-ov vypisovaných počas loadingu, ale aj hodnotením vášho klubu v lige, v ktorej pôsobíte. Takto sa dozviete, koľko má kto trestov, koľko ktoré mužstvo strelilo gólov, koľko zápasov v rade kto neprehral a tak ďalej. Prkotina? Možno, ale pomáha upútať pozornosť pri loadingoch.

Simulácia samotného zápasu je znovu o niečo presnejšia, približuje sa realite a sledovať zápas v reálnom čase nie je utrpenie pre oči. Teda ak vám nepripadá napäto pozerať na 2D plochu ihriska a pohybujúcich sa koliesok, ktoré prezentujú hráčov. Lenže prihrávky majú oči, nie je to chaotické kopanie do imaginárnej lopty. Bývalý hráč írskej reprezentácie Ray Houghton, ktorý sa na tomto systéme zápasového enginu podieľal, odviedol skutočne skvelú prácu. Simulácia futbalu je to skutočne precízna, navyše je tu taká drobnosť ako napríklad zmena rozmerov ihriska, ktorú môžete pred sezónou zmeniť a prispôsobiť naturelu svojho mužstva! A čo je najlepšie, ono sa to na hre odrazí, takže je rozdiel hrať na štadióne Arsenalu a Barcelony.

Kým však prejdete do samotného zápasu, postrehnete omnoho viac prepracovaný reťazec zápasového dňa. Už to nie je len o tom, že kliknete na hraj a rozhodca odpíska začiatok stretnutia – prípadne prehovoríte k hráčom v kabíne pred výkopom. Predzápasové náhľady obsahujú mnoho podstatných informácií. Môžete ich ignorovať, nemusíte sa zaoberať súperovým mužstvom, ale máte možnosť vypočuť si stanovisko odborníka, ako vidí vaše šance, prejsť do šatne, rozdať posledné taktické pokyny, dostanete do rúk súperovu zostavu a môžete konkrétne na každého hráča súpera presne určiť taktiku. Toho a toho nech bránia hneď dvaja, toho nepustiť k tomu a tomu. Dá sa s tým vyhrať, dá sa s tým zabiť more času, ale nemusíte to vôbec vnímať, pretože pokecov v kabíne je znovu dosť málo, avšak na morálku to vplyv má.

Respektíve morálka zohráva veľmi dôležitú úlohu a to, čo sa v minulosti len mihlo kdesi v pozadí a dalo o sebe vedieť len na polovicu, tentoraz valcuje všetkých. Morálka má vplyv nielen na výkon jednotlivca, ale dokonca aj družstva. Vyjadrovanie v médiách enormne vzrástlo, máte viac prehlásení, komentárov a všetko to dianie pred mikrofónmi a kamerami môže hráčov posilniť alebo oslabiť. Taktiež skoršie striedania, zvozenie hráča, nenastavovanie do zápasov (prípadne ani na lavičku), má vplyv. Funguje to však aj opačne a aj priemerný hráč sa po zdravom nabudení môže presadiť na úkor omnoho kvalitnejšieho hráča, ktorý je však momentálne v nie najlepšej forme. Príklad zo skutočnosti: Ronaldinho.

Čo kde vykecáte, sa prejaví aj na dôvere vedenia k vám. Sledovanie toho, čo si vás zamestnávateľ vlastne myslí, je znovu prehľadnejšie, môžete sa vyjadrovať i vy k nim, žiadať ich o viac financií na prestupy alebo poprosiť o nejaký materský klub. Možností je mnoho a viac o sebe dáva vedieť nielen vedenie, ale aj fanúšikovia, ktorí dávajú svoje sympatie najavo minimálne návštevnosťou, ale ak vidia progres vo vás, povedzme pri budovaní mladého družstva, vedia to oceniť.

Finančná stránka veci je dotiahnutá znovu k väčšej prehľadnosti a prístupnosti, no nik vás nezavaľuje tým, aby ste určovali cenu reklamných predmetov či pomer párku a rohlíku v hot-dogu. Dostanete správu, koľko ste kde minuli, prečo ste to minuli, koľko vám dá sponzorstvo, koľko ste dostali za permanentky a navyše môžete (konečne) presunúť peniaze z prestupov do zvýšenia rozpočtu na mzdy a naopak. Máte totiž vyčlenený balík na plat a voľný pohyb medzi mzdou a rozpočtom na prestupy sa víta. Čo ak totiž hľadáte hráčov, máte enormnú rezervu v platovom rozpočte, ale nemôžete nikoho kúpiť, ani toho najlacnejšieho pešiaka, pretože vám klub na rozpočet nič nedá? Tak spravíte jednoduchý transfer a čo to vám z toho kvapne. Táto funkcia hre skutočne výrazne chýbala.

Potom tu máme nové ocenenia, možnosť tvorby dní fanúšikov (vzrastie vám obľuba u nich, ak sa vám nedarí - dokonca sa dá očakávať aj nárast návštevnosti na dlhšie obdobie, no poklesne výška konta), správa národných mužstiev je omnoho (o ohromne mnoho) lepšie spracovaná. Morálka z ligových súťaží sa totiž prenáša aj na reprezentujúcich hráčov, interakcie s hráčmi sú na úplne inej úrovni, komunikácia s reprezentantmi je predsa len o inom. Prestupy prešli menšou úpravou, máte to viac pod kontrolou a konečne nedochádza k takým ošemetným veciam, ktoré sme využívali v minulosti. Výrazne sme nadhodnotili jedného z hráčov, ktorý hral v našom klube v nižšej súťaži výborne, čo prilákalo väčšie ryby z vyšších líg a predali sme ho za 20-násobok pôvodnej ceny. Tomu je koniec. Pokračovať by sa dalo drobnosťami, zážitkami z niektorých zápasov. Ak totiž otočíte z 0:1 na 2:1 gólmi v posledných minútach, určite to stojí za menšie povyskočenie si na stoličke. Football Manager 2008 je znovu o niečo lepší ako predchodca a hrá sa výborne, nedá sa od neho odtrhnúť a len tak pre zaujímavosť, práve v polovici tejto vety sa mne osobne podaril výborný transfer. Pardon, späť do reality: Football Manager 2008 nie je prelomovou hrou, je však titulom kvalitným a vysokú známku si zaslúži.