Turok - lovec dinosaurov

Ak sa objaví hra, ktorá vlastne definovala nový krok v smere grafického spracovania na PC, v novom prevedení, v novom vydaní, určite stojí za spomenutie si na ňu.

21. dec 2007 o 12:35 Ján Kordoš

Je tomu už viac než 10 rokov. Grafické akcelerátory neboli bežnou súčasťou PC a zaklínadlom Voodoo sa mohli popýšiť výhradne vyvolení. A potom prišiel Turok, strieľačka z vlastného pohľadu, ktorá nie len podporovala grafické akcelerátory, ona ich k svojmu chodu nutne potrebovala. Nemali ste ho, nehrali ste Turoka. Stačilo však tento skvost (na tú dobu) vidieť v chode a zmäklo každé srdiečko hráča v snahe nasporiť si na tú super kartu, ktorá má budúcnosť. Áno, grafické karty budúcnosť rozhodne mali a majú, ale pred 10 rokmi to bola veľká neznáma, tak im každý nedôveroval - tak napríklad dnes dôverujete fyzikálnym kartám od spoločnosti Ageia?

Hoci jej základná myšlienka stojí len na obyčajnom behaní a strieľaní z vlastného pohľadu, protivníci sú tu nevyhynuté potvory v podobe dinosaurov, stále sú to spomienky na prvú skutočne 3D hru. Hoci hrateľnosť bola pomerne plytká, úrovne biedne navrhnuté, pokračovania postupne znižovali latku kvality nižšie a nižšie, stále je dôvod tešiť sa. Už aj preto, že nový Turok nám dospel a ponúka mierne sofistikovanejšiu zábavu, ale – a teraz fanfáry – prichádza znovu s lukom.

Dobre, luk ako zbraň nie je ničím extrémne špeciálnym, ale na podivnej planéte, kde nútene pristál Joseph Turok, to bude náš miláčik ako v minulosti. Bežne však ľudia nechodia na dovolenky s brokovnicou v ruke a s myšlienkou na skolenie nejakého toho Tyranosaura Rex a následného večerného grilovania. Joseph Turok bol kedysi členom špeciálnej jednotky Black Ops, tentoraz presedlal ešte na drsnejších chlapíkov, avšak jeho prvá misia ho zavedie práve k Black Ops – musí zabiť svojho učiteľa Rolanda Kanea. Ten sa vzdal práva ctiť slobodu a spravodlivosť, prešiel na opačnú stranu barikády a stal sa zločincom na voľnej nohe. Na jednej z planét so svojimi poskokmi chystá niečo neetické, nepekné a nešportové, takže prichádza Joseph, pristátie sa nevydarí podľa plánu, ale misia musí byť splnená.

Nehostinný ostrov pripomína džungľu, ale papagáje v nej nelietajú. Strieľanie do dinosaurov, obrovských kolosov, ktorých nedostanete k zemi jednou ranou, však nebude tým jediným dôležitým. Na ostrove je nepriateľ a práve ten je cieľom, nie zvieratá. Tie si žijúc vo voľnej prírode pokojne ráno vstávajú, zháňajú si potravu, oddychujú a večer zaspávajú. Denný kolobeh by mal v hre skutočne fungovať a čo je najlepšie, gigantické zvieratá vám nemusia ísť nutne po krku, nemusia sa na vás rútiť s revom, pretože ste prišli do ich zorného uhlu. Zato ľudskí protivníci to spravia.

Zaujímavá myšlienka, ktorá sa však musí najprv ukázať v praxi. Na druhú stranu by funkčnosť systému mala zaručovať také hračky ako napríklad úmyselné prilákanie veľkého zvieraťa a následné „hodenie viny“ na ľudského protivníka, ktorý to napokon schytá. Určite to znie výborne, navyše v zalesnenom prostredí, pôjde o vskutku atraktívne nalákanie do pasce. Keďže je jednou zo zbraní aj mačeta, môžeme sa domnievať, že sa džungľou budeme musieť v niektorých momentoch skutočne doslova presekať a niektoré pasáže prejsť v úplnej tichosti.

Netreba však mať príliš veľké oči, stále pôjde výhradne o akčnú hru, len ju chcú tvorcovia z Propaganda Games trochu vyšperkovať. Uvidíme, či sa im to podarí, pretože ide o neznámych tvorcov. Keďže však majú v rukách silnú zbraň v podobe Unreal Enginu 3 (aj keď napríklad Hours of Victory na Xbox 360 dokázalo, že totálny brak - a to je slabé a slušné slovo - sa dá spraviť aj so silným nástrojom), dá sa očakávať zvýšená kvalita. Minimálne čo sa týka grafického spracovania. Rozhodne však budeme tento projekt sledovať ostrejším pohľadom – a nie z nostalgických dôvodov. Turok by sa mal objaviť vo februári na budúci rok, prinesie nám ho CD Projekt, takže teraz nám ostáva už len a len čakať.