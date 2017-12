Ján Kolimár z Nokie: Televízia do mobilov nepríde skôr, ako digitálna do domácností

S generálnym riaditeľom divízie mobilných zariadení spoločnosti Nokia PL, ČR a SR JÁNOM KOLIMÁROM sme hovorili o budúcnosti mobilov, o mobilnej televízii a mobilnom obsahu.

21. dec 2007 o 11:01 Ivan Kahanec

Spoločnosť Nokia, ktorá je u nás známa najmä ako výrobca mobilných telefónov, sa stále drží na špičke. Jej celosvetový podiel na trhu je už dlhodobo viac ako tretinový. Na Slovensku má dokonca Nokia silnejšie postavenie, ako vo svete. S generálnym riaditeľom divízie mobilných zariadení spoločnosti Nokia Poľsko, Česká a Slovenská republika JÁNOM KOLIMÁROM sme hovorili o budúcnosti mobilov, o mobilnej televízii a aj o poskytovaní mobilného obsahu.

Ako sa darí Nokii na slovenskom trhu?

„Máme za sebou veľmi dobrý rok. A to na Slovensku aj celosvetovo, kde Nokia v priebehu roka získavala väčší podiel na trhu. Globálne sa podiel Nokie blíži k 40 percentám a na Slovensku je podiel ešte vyšší. Navyše, možno povedať, že ak by sme dokázali vyrábať viac, predávali by sme viac. Presný podiel na Slovenskom trhu však nezverejňujeme."

Čo stojí za úspechom Nokie, ktorá sa mnoho rokov drží na prvom mieste v predaji?

„Dôležité je, že investujeme veľa prostriedkov do výskumu a vývoja. V súčasnosti sú stále dôležitejšie nové služby a nové funkcie. Okrem toho nám pomáha aj konkurencia, nie sme stále len my pioniermi. Stáva sa totiž, že iní výrobcovia prídu s technologickou novinkou, ktorá inšpiruje aj nás. Či to bola hudba, dotykový displej alebo multimédiá. Som teda rád, ak konkurencia príde s niečím zaujímavým, čo nás donúti zareagovať. Je to pre nás výzva."

Koho považujete za svojho najväčšieho konkurenta na českom a slovenskom trhu?

„Nie vždy to musia byť veľkí výrobcovia mobilov. Samozrejme, výrobcovia z veľkej štvorky sú pre nás silnými súpermi. Tým, že prichádzame do nových segmentov, máme aj nových konkurentov. Čo sa týka operačných systémov pre mobily, je to napríklad Microsoft. Ďalšími konkurentmi sú aj firmy ako Google alebo nováčik na trhu Apple. Našou odpoveďou bola napríklad aj kúpa firmy NavTeq, ktorá sa venuje navigácii. Stálo nás to 8 miliárd dolárov."

Nokia predstavila nový portál OVI, ktorý má ponúkať mobilný obsah. V tomto segmente začnú zrejme Nokii, ale aj iným firmám, konkurovať mobilní operátori. Pričom nejde o základný prvok ich ponuky. Cíti Nokia istú výhodu oproti mobilným operátorom pri ponuke mobilného obsahu?

„Jedna vec je tá, že budeme mať asi miliardu používateľov mobilných telefónov na svete. Pre nás sú mobilní operátori partnermi a nie konkurentmi. Ovi je otvorená platforma a hľadáme cestu, ako spolupracovať. Momentálne prebiehajú rokovania na najvyšších úrovniach medzi Nokiou a veľkými skupinami operátorov. Záleží aj od typu služieb, na niektorých sa dohodneme ihneď, pri iných musíme hľadať cestu k sebe dlhšie. Teraz je skoro hodnotiť Ovi, no chceme spolupracovať s operátormi."

Čo môžeme očakávať v mobiloch v budúcnosti? Dostane sa navigácia GPS aj do lacnejších telefónov?

„GPS modul bude v budúcom roku integrovaný v každom z našich telefónov vyššej triedy. Používatelia si navyše môžu bezplatne stiahnuť aplikáciu Nokia Maps, ktorá ponúka detailné mapy asi 160 krajín sveta. Budeme pokračovať aj v hudobných telefónoch. Vzhľadom na doterajší záujem o hudobné telefóny očakávame, že aj o nové modely bude v budúcom roku na Slovensku záujem. Ďalším segmentom sú multimédiá a teda naša Nseries. Naším cieľom je aj dostať e-mail a internetový prehliadač do každého mobilu. Zabúdať netreba ani na hry, teda našu platformu N-Gage."

A čo mobilná televízia? Hovorí sa o nej už niekoľko rokov.

„Už to dlho trvá. My sme pripravení, no čakáme na druhú stranu. Nie sú pripravené prenosové technológie, teda DVB-H, aj keď možno povedať, že zo strany zákazníkov by tu záujem bol. Vidím to skôr ako problém celej digitalizácie televízie. Veď aj terestriálne šírenie televízie DVB-T sa rozbieha pomerne pomaly. Neočakávam teda, že mobilná digitálna televízia bude rýchlejšia, ako terestriálna."

Mobilné telefóny sú považované za málo odolné zariadenia. Ľudia sa sťažujú na slabšiu odolnosť proti pádom či dažďu. Neuvažuje Nokia o plošnom zvýšení odolnosti prístrojov?

„Plošne nie. Vždy máme v ponuke aj odolný telefón, ktorý odolá horším poveternostným podmienkam. Ťažko napríklad urobíte komunikátor, ktorý by bol pogumovaný a odolný proti vode. Nemôžete mať všetko."

Má Nokia vlastný uzatvorený tím dizajnérov, alebo spolupracuje aj s externými dizajnérmi?

„My sa nebránime širšej spolupráci. Spomínam si napríklad na model 8210, ktorý sme uvádzali spolu s Kenzom v roku 1999. Potom sme mali dizajnéra zvučného mena Franka Nuova, ktorý dizajnoval prémiové mobily. Neskôr sa začal zaoberať aj Vertu. Momentálne spolupracujeme s Giambattistom Vallim. Nejde teda o uzatvorenú skupinu ľudí. Je totiž dobré, ak príde niekto s niečím zaujímavým na trh."

Prečo sa Nokia rozhodla spolupracovať s módnymi domami?

„Poviem to tak zoširoka. V deväťdesiatych rokoch bol mobil veľká tehla a používala ho určitá skupina ľudí - podnikatelia. Keď sa stali mobily kompaktnejšie, prišla Nokia so segmentáciou. Napríklad model 5110 bol telefón s meniteľnými krytmi. Očakávali sme totiž, že mobil nebudú používať len biznismeni, ale aj bežní ľudia. A každý má iný vkus, čo sa prejavilo aj pri predstaví rôznych konštrukčných typov - monoblok, otvárací či vysúvací. Preto musí výrobca ponúkať rôzne typy telefónov s rôznym dizajnom. U Nokie sú dizajnové série sedmičková Prism alebo modely 8800 či 8600."

Chystá Nokia odpoveď na iPhone od Apple? Teda model podobný kultovému iPhonu.

„Áno, Nokia pripravuje telefón s dotykovým displejom a s možnosťami, ktoré má iPhone. V budúcom roku príde takýto model. Chceme však ponúknuť viac ako iPhone. Napríklad 3G."

Ako vidíte úspech iPhonu v Európe?

„Amerika nie je Európa. Trhy sú veľmi odlišné a v Európe je mobilná telefónia ďalej ako v USA. Myslím, že iPhone si nezíska trh tak ľahko, ako v USA. Ja najviac obdivujem veľmi dobre zvládnuté PR iPhonu. Je to niečo, čomu by sme sa mohli priučiť. Na druhej strane, my ponúkame mnoho modelov a nemôžeme každému robiť takú promočnú kampaň."

Prejdime k operačnému systému Symbian. Plánuje Nokia postupne dávať Symbian aj do modelov nižších tried?

„Je vidieť tento trend a Symbian sa dostáva do nižších tried. Rozširovanie Symbianu do nižších tried však bude postupné. Navyše Nokia sa chce orientovať na mobily vyššej kategórie. Absolútne low-end telefóny nechceme z dlhodobého hľadiska ponúkať."

Symbian má v porovnaní s iPhonom výhodu v tom, že je otvorený. Túto výhodu však stráca v porovnaní s operačným systémom Android od Google. Ako vidíte šance Androidu na trhu?

„Je dobre, že na tomto trhu neexistuje monopol. Za Androidom stojí jedna skupina firiem, oproti nim stoja firmy za Symbianom či Microsoft. My máme výhodu v počte používateľov našich mobilov a v tom, že Symbian sa už vylízal z detských chorôb. Máme teda veľké slovo do bitky. Nerád by som ale hodnotil, aké má šance, keďže je na to ešte skoro."

Znamená pre Nokiu konkurencia z Číny nejakú hrozbu?

„Čínsky trh je veľmi odlišný od európskeho. U nás je skôr operátorský trh, teda veľkú väčšinu mobilov predávajú operátori. V Rusku alebo Číne je trh retailový, kde predávajú mobily priamo výrobcovia a bez dotácií. V Číne stoja predajcovia na ulici a ťahajú klientov do svojich obchodov. O reklamu na značku mobilu sa nikto veľmi nezaujíma. V Európe je to naopak. Výrobcovia si tu budujú svoju značku a aj spotrebitelia sa nerozhodujú len podľa ceny, ale aj podľa značky. Falzifikáty by sa v Európe nechytili, možno krátkodobo, ale určite nie dlhodobo a ani nie strednodobo. Iná situácia je pri príslušenstve. Ale aj tu vidíme posun k značkovým produktom."

Pri príslušenstve ale asi pomohlo najmä zníženie cien.

„Určite áno, museli sme urobiť nejaké protiopatrenia. Pomohla však aj osveta a opäť značka."

Mnohokrát sa na internetových stránkach objavujú fotografie pripravovaných modelov. Často ide o skutočné prístroje, aj keď sa občas stáva, že sú to podvrhy. Kto je podľa Vás za tým?

„Pomôžem si príkladom z automobilového priemyslu. Je až neuveriteľné, ako sú ľudia posadnutí, keď chcú vidieť nové auto. Je to aj v ľudskej povahe, aby boli zvedaví. Osobne by som bol za to, aby bol vo veciach poriadok a aby boli modely predstavené vtedy, kedy majú byť. Nerobím si však ilúzie, že by sa ľudia zmenili. Mnohokrát sa to deje tak, že sa profesionáli dostanú k testovacej vzorke a zverejnia jej fotografie. Niekedy sa zase o to pričinia colníci, ktorí otvoria balík s testovacou vzorkou, odfotia ju a fotku zverejnia."

Aký mobilný telefón používate v súčasnosti?

„Na e-mail a všetko, čo potrebujem k práci, je to E90 a okrem toho používam aj E61i. Nie som na módne výstrelky."

Ktoré telefóny z minulosti Vám utkveli v pamäti?

„Určite môj prvý, Nokia 150 pre NMT siete. To som ešte nepracoval v Nokii. Potom to bol model 6110 chameleón, predstavený v roku 1999. Neskôr prvý komunikátor a prvé mobily so Symbianom a s farebným displejom. Vtedy som začal o mobile uvažovať ako o multifunkčnom zariadení."

Ján Kolimár Ján Kolimár (37) je na pozícii generálneho riaditeľa divízie mobilných zariadení spoločnosti Nokia Česká a Slovenská republika od marca tohto roku. Počas tohto roku pribral medzi tieto dve krajiny aj Poľsko. Do Prahy sa vrátil z pozície obchodného riaditeľa Nokia CMO Rusko. Victor Saeijs (40), ktorý viedol spoločnosť od augusta 2003, odišiel do Düsseldorfu na pozíciu v európskom manažmente spoločnosti a je zodpovedný za rozvoj nových predajných kanálov a celkovú obchodnú stratégiu. Ján Kolimár pochádza zo Slovenska, kde v roku 1992 absolvoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. V minulosti pracoval pre Slovenskú televíziu, francúzskeho mediálneho giganta IP Havas alebo FIAT Slovenská republika. Jeho kariéra v spoločnosti Nokia sa začala v roku 1999 v divízii mobilných telefónov Nokia Slovenská republika, kde pôsobil ako oblastný riaditeľ. Od roku 2004 vykonával Ján Kolimár funkciu obchodného riaditeľa Nokia CMO Rusko. Ján Kolimár je ženatý, vo svojom voľnom čase hrá rád golf, ľadový hokej a v zime si tiež rád zalyžuje. Medzi jeho veľké záľuby patrí aj história.

Poznámka: Rozhovor bol autorizovaný, J. Kolimár v ňom nič nezmenil.