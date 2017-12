Ministerstvo chce elektronické žiacke knižky

Jednou z priorít reformy školstva je aj jeho elektronizácia. Na technické vybavenie škôl, školský intranet a elektronické žiacke knižky vyčlenilo ministerstvo školstva miliardu korún. Ďalších 1,5 miliardy chce získať z fondov Európskej únie (EÚ).

"Vo fondoch máme v podstate otvorený účet a záleží len na nás, ako ich vyčerpáme. Prioritou je zavedenie školských intranetov, aby bolo vybudované školské dátové centrum," uviedol minister školstva Ján Mikolaj.

Toto by malo zhromažďovať informácie o každom žiakovi - od jeho nástupu do materskej školy, ktorá sa podľa nového zákona stane súčasťou školského systému, až po získanie vysokoškolského diplomu. Zaznamenal by teda aj výsledky testovaní Monitoru 9, ktoré ministerstvo nechystá zrušiť. Naopak, podľa Mikolaja ho v budúcom roku doplnia o úlohy rovnakého charakteru, aké sú súčasťou medzinárodného merania PISA, v ktorom Slovensko prepadlo.

"My sme to už cítili, že nedopadne dobre, a tak sme už predtým rozhodli, že takú národnú PISU si vytvoríme aj na Slovensku každý rok," vysvetlil Mikolaj. Testovanie PISA však preveruje len zručnosti žiakov, ich schopnosť aplikovať vedomosti a interpretovať text.

"Navrhli sme to tak, že 50 percent bude meranie zručností - tzv. národná PISA a 50 percent bude preverovanie obsahu a rozsahu vedomostí," vysvetlil Mikolaj. Na tom by mal pracovať aj nový národný certifikačný ústav. Podľa ministrových predstáv by sa testovanie malo postupom času robiť on-line, avšak to chce čas a softvérové vybavenie.

Testovanie zatiaľ bude povinné len pre deviatakov, neskôr sa ukáže, či sa zavedie aj na prvé stupne základných škôl. Do akej miery sa zohľadnia jeho výsledky pri prijímacích skúškach na stredné školy, však rezort ponechal na riaditeľoch jednotlivých škôl.