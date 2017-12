Lekári varujú: Syfilis sa vrátil do Európy

Syfilis - choroba dlho spájaná so životom bohémov z 19. storočia - sa alarmujúcim spôsobom opäť vracia do Európy.

21. dec 2007 o 20:00 TASR

"Syfilis bol pred časom zriedkavou chorobou," povedala doktorka Marita van de Laar, expertka na pohlavné choroby z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDPC). "Nie som si istá, či to ešte stále platí."

Väčšinu prípadov syfilisu diagnostikujú mužom a experti poukazujú na rizikovejší sex medzi homosexuálnymi mužmi ako na hlavnú príčinu rozšírenia choroby. Čoraz viac prípadov však zaznamenávajú medzi heterosexuálmi - mužmi aj ženami.

Syfilis bol sexuálnou pohromou 19. storočia. Predpokladá sa, že zabil viacerých umelcov, napríklad básnika Charlesa Baudelaira, skladateľa Roberta Schumanna a maliara Paula Gauguina. Rozšírenie užívania penicilínu v 50. rokoch 20. storočia však chorobu zo západného sveta prakticky vytlačilo.

V priebehu uplynulého desaťročia sa však syfilis neočakávane vrátil, podporovaný rizikovým sexuálnym správaním a vypuknutím ohnísk vo veľkých európskych mestách, vrátane Londýna, Amsterdamu, Paríža a Berlína.

V Británii sa počet prípadov za desaťročie viac ako zdesaťnásobil, rovnako medzi mužmi aj ženami, na 3702 prípadov v roku 2006, uviedla Agentúra na ochranu zdravia (HPA). Medzi anglickými mužmi miera rozšírenosti syfilisu vyskočila z jedného prípadu na 100.000 osôb v roku 1997 na deväť v roku 2006. V Nemecku v roku 1991 medzi 100.000 mužmi zaznamenali menej ako dva prípady choroby, v roku 2003 to bolo šesť. Vo Francúzsku v roku 2003 zaznamenali 428 prípadov, čo je takmer 16-krát viac ako v roku 2000. V Holandsku sa počet prípadov v rokoch 2000-2004 zdvojnásobil. V Amsterdame bolo nakazených 31 zo 100.000 mužov, v iných regiónoch bola táto miera oveľa nižšia.

Podobné trendy zaregistrovali aj v Spojených štátoch. V roku 2000 boli miery infikovanosti tak nízke, že Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDCP) spustili plán na elimináciu choroby. V roku 2006 však v USA nahlásili 9800 prípadov syfilisu.

Podľa doktorky Van de Laar návrat syfilisu bol tak prekvapujúci, že mnohí lekári mali spočiatku problémy chorobu diagnostikovať.

Napriek tomu, že syfilis je v týchto dňoch hlavne chorobou mestských homosexuálnych mužov, experti sa obávajú, že choroba by sa mohla rozšíriť medzi obyvateľov v prípade, ak sa v krátkom čase nepodniknú intenzívnejšie snahy o jej potlačenie.

V roku 2005 britské úrady oznámili, že syfilis sa šíri po celej krajine a že infikovaných je čoraz viac heterosexuálnych mužov a žien.

"Tento nárast môže v najbližších rokoch viesť nárastu počtu prípadov vrodeného syfilisu," povedala Kate Swanová, hovorkyňa HPA.

Tehotné ženy nakazené syfilisom môžu chorobu preniesť na svoje deti. Takmer polovica detí nakazených v maternici zomiera krátko pred pôrodom alebo po ňom.

Syfilis je bakteriálna choroba, ktorá sa okrem iného prejavuje vredmi, boľavými ranami a vyrážkami. V extrémnych prípadoch môže viesť k demencii, poškodeniu srdca, dýchacieho alebo nervového systému. V prípade včasného diagnostikovania možno chorobu vyliečiť antibiotikami.

Ak sa však objaví viac ako pár izolovaných prípadov, dostať chorobu pod kontrolu je náročné. K šíreniu syfilisu mohli pritom prispieť aj pokroky pri liečbe AIDS. "Ukázalo sa, že po tom, čo sa v roku 1996 objavili antiretrovirálne lieky, došlo k nárastu nebezpečného sexuálneho správania," povedala Van de Laar.

Po desaťročiach kampaní zameraných na používanie kondómov a obmedzenia počtu sexuálnych partnerov, niektorí ľudia pravdepodobne trpia "únavou z bezpečného sexu", čo viedlo k nárastu počtu prípadov syfilisu, dodala.

Internet tiež zjednodušil ľuďom hľadanie sexuálnych partnerov a niektorí experti rozširovanie syfilisu spájajú s nárastom počtu zoznamovacích webových stránok.

Internetové vzťahy môžu byť mimoriadne nebezpečné pre mužov. "Na internete sa prudko rozšírili siete HIV-pozitívnych mužov, ktorí hľadajú iných pozitívnych partnerov," povedal Jonathan Elford, epidemiológ špecializovaný na AIDS z londýnskej City University.

Kým muži s HIV sa nechráneným sexom týmto vírusom už nemôžu vzájomne nakaziť, neplatí to pre iné choroby, napríklad syfilis. Medzi homosexuálnymi britskými mužmi, ktorí majú syfilis, je takmer polovica infikovaná HIV, uviedol Elford.

Niektoré organizácie teraz proti epidémii bojujú online. Zdravotnícki pracovníci Terrence Higgins Trust (THT) - najväčšej európskej charity, ktorá sa venuje AIDS - sa každý deň prihlasujú do chatroomov na populárnej britskej interntetovej zoznamke určenej pre gayov. Ich úlohou je šíriť posolstvá o bezpečnom sexe a zodpovedať akékoľvek súvisiace otázky od mužov online.

"Vieme, že títo muži si online dohadujú stretnutia za účelom sexu," povedal Mark Thomson, zástupca šéfa charity. "Preto sme sa rozhodli, že sa vydáme do kybernetického priestoru a pokúsime sa ich osloviť pred tým, ako by mohlo dôjsť k nebezpečnému sexu," dodal. Pracovníci THT svoje identity a zámery odhalia okamžite po nástupe do služby.

Zdravotníci predstavitelia ako Van de Laar a Elford tieto internetové iniciatívy vítajú. "Určite má cenu to skúsiť," povedala Van de Laar. "Ak teraz neurobíme dosť pre zastavenie syfilisu v komunite gayov, v budúcnosti by sme mohli čeliť oveľa väčšej hrozbe."