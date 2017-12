Pursuit Force: Extreme Justice - policajná spravodlivosť pre všetkých

Nemilosrdné gangy opäť spôsobujú chaos v uliciach Ameriky a vašou úlohou je ako inak potlačiť všetko bezprávie a vrátiť život do starých koľají.

20. dec 2007 o 15:05 Ján Pásztor

Originál som úspešne dohral a i keď s hodnotením prvého dielu súhlasím, pripúšťam, že sa našli aj hráči, ktorí mali opačný názor. Napriek všetkému keby sme sa na hru pozerali z ktorejkoľvek strany, chyby by sme jednoducho nemohli opomenúť. O to väčšmi ma teší, že sa tvorcovia nenechali odradiť a namiesto toho si sadli za jeden stôl a cely projekt prediskutovali. Výsledkom čoho je pokračovanie bez mnohých chýb originálu. Základný motív však ostal rovnaký. Znovu sa vydávame po stopách amerických gangov ako veliteľ tímu PF. Takmer som sa dopracoval na koniec našej úvodnej časti a pritom som ani nespomenul náplň prvej a druhej hry. Z názvu špeciálnej jednotky vyplýva, že pôjde o určitú formu dolapenia nepriateľov, v tomto prípade o jeho dolapenie v čo najkratšom čase a preto sa celá hra odohráva za vysokého tempa či už v aute, člne, skútri alebo helikoptére. Ak by si niekto predstavoval akciu à la Grand Theft Auto, bol by nemilo prekvapený. Vystúpiť z auta sa samozrejme dá, ale za netradičných okolností, o tom však až neskôr.

GRAFIKA 7 / 10

Pursuit Force začína renderovanou animáciou pripomínajúcou deväťdesiate roky. Nie však preto, že by bola v inom štýle, no vďaka svojmu slabému spracovaniu. Miestami si poviete, toto je už hra? Žiaľ nie je, týmto ale nevzdávam hold dobre navrhnutému technickému spracovaniu, skôr poľutovanie nad kvalitou animácií. Avšak čo tam po animáciách, môžeme byť vôbec radi, že nejaké sú. Prekvapivo niečo oveľa horšie upúta vašu pozornosť. Osobne som toho názoru, že každý človek je vo svojej podstate krásny, pretože len náš charakter môže byť príkladný, nádherný alebo nemorálny, škaredý. No pri týchto hlavných hrdinoch nejeden zapochybuje nad mojou teóriou. Netuším kto dal zelenú dizajnu týmto postavám, ale očividne stratil súdnosť. Úvodná animácia zachytáva svadobný obrat našich hlavných hrdinov a až do momentu odhalenia svadobného páriku si myslíte, že je všetko v poriadku. V momente keď nakuknete pod závoj nevesty a do tváre ženícha, sa vám zježia chĺpky na rukách. Časom sa však na tom začnete zabávať a v konečnom dôsledku pochopíte, že na vzhľade hrdinov vôbec nezáleží, veď aj Lara mohla vyzerať ako metla a i tak by sa dostala na obálku Playboya.

Povedzme si otvorene, grafika hry nedosahuje kvalít najväčších hitov pre PSP, v skutočnosti pochybujem, či sa vôbec o nejaký kúsok posunula dopredu oproti predchádzajúcemu dielu. Niekoľko detailov a miestami aj normálne svetelné efekty pridávajú na kvalite inak priemerného dizajnu, ale vo všeobecnosti dieru do sveta neurobia. Okolie vyzerá kostrbato a zúbkato ako zdegenerovaný chrup domorodca, no dopravné prostriedky naopak žiaria a zachraňujú čo sa dá. Postavy a rovnako tak aj nepriatelia neoplývajú krásou, skôr by som povedal, že držia polygónovú diétu, ale akoby povedal klasik, predsa len na tej obrazovke niečo je.

INTERFACE 8 / 10

Dlhé načítavania nových oblastí budú trápiť len majiteľov starých PSP, tí noví šťastnejší majitelia chudšieho PSP sa nad loadingom ani nepozastavia. Našťastie načítanie novej misii ju umožní dokončiť bez prerušovania a to i pri viacerých animáciách. Samotné ovládanie hry už hádam ani jednoduchšie nemohlo byť. Úlohou hráča je ovládať jeden z dopravných prostriedkov vo veľkej rýchlosti, aby dohnal najbližších nepriateľov a následne za pomoci ďalších dvoch tlačidiel ich zrovnal so zemou, prípadne si prisvojil ich dopravný prostriedok.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Primárny koncept hry by už mal byť každému jasný. Jeho triviálnosť však prináša až neúmerné porcie linearity a stereotypu po niekoľkých minútach hrania. Zoberme si ktorúkoľvek misiu z hry. Od začiatku až po jej koniec máte nohu zošliapnutú na plyne a tlačidlom pre streľbu sa snažíte čo najskôr zneškodniť prvého nepriateľa. Väčšinou ide o spolujazdca, ktorý je odbremenený od povinnosti šoférovania a preto sa plne sústredí na streľbu. Hneď ako sa vám dostane na mušku, ho niekoľkými ranami skolíte, skontrolujete si poškodenia vozidla a pokiaľ je v kritickom stave, začnete si hľadať náhradu. Obvykle tou najlepšou je práve vozidlo nepriateľov, v ktorom stále sedí vodič. V tomto momente prichádza na scénu nebývalé hrdinstvo, kedy vy za jazdy preskočíte na nepriateľovo vozidlo a tu ho niekoľkými presne mierenými ranami zneškodníte. Niekedy sa vám podarí preskočiť takú vzdialenosť, že i Neo z Matrixu by mal čo závidieť, nehovoriac o tom, že je vám umožnené počas preskoku za spomaleného záberu strieľať s presnosťou chirurga na vodiča.

Čas od času sú misie spestrené o ochranu nejakého vozidla či člena vášho tímu. V jednom si však môžete byť za každých okolností istí. O extrémne situácie nebude núdza. Veď ako inak, keď už v názve jeden extrém máme. Medzi pozitívne stránky patrí možnosť vylepšovania vlastných schopností. Za nazbierané body v misiách si môžete kupovať rôzne schopnosti, ktoré vylepšia vaše základné dispozície. Napríklad, presnejšie mierenie, rýchlejšie dobíjanie či preskakovanie väčších vzdialeností. Okrajovo spomeniem aj tých niekoľko misií prežitých na vlastných nohách. Nemusím pripomínať, že sú v menšine. Autori sa očividne zamerali na rýchle naháňačky, a tak to aj nakoniec dopadlo. Úrovne na vlastných nohách sú väčšinou nudné a nezáživne, po ich úspešnom zdolaní budete radi, že sa opäť vraciate na cesty.

MULTIPLAYER 8 / 10

Popri misiách v hre pre jedného hráča v Challenge mode sa v hre nachádza aj multiplayer zastrešený štyrmi módmi. Tieto hry sú rozdelené do dvoch kategórii, v prvej z nich môžete hrať proti ostatným hráčom v klasickom verzuse a v druhej si zase môžete vyskúšať co-op v tradičnej hre, kde na jednej strane sú tí dobrí, teda policajti a na strane druhej tí zlí, teda nepriatelia. Vari najslabším módom v multiplayeri je takzvaný Rampage, pri ktorom sa celá “zábava“ odohráva výlučne na nohách bez obľúbených štvorkoliek. V podstate ale máte úplne jedno či tu nejaký multiplayer je alebo nie, nechcem zbytočne odrádzať potencionálnych hráčov, ale z vlastných skúseností hovorím, že mnoho hráčov hrajúcich PF nenájdete. Netreba si hráčsky záujem o multiplayer mýliť s tým, aký je napríklad v prípade Warhawku alebo Call of Duty 4.

ZVUKY 6 / 10

Zvukové efekty nepatria medzi najoslnivejšiu časť hry, čo je prinajmenšom zvláštne, ak uvážime, že tvorcovia sa pri akcií spoliehali práve na ne, nakoľko v týchto momentoch je hudba tlmená. Samotný dabing sa síce úplne pochváliť nedá, ale aspoň som rád, že je krajší než postavy v hre.

HUDBA 7 / 10

Zvuková kulisa ako som už naznačil pri efektoch výrazne stráca práve v momentoch veľkých akcii, kedy sa dostáva do úzadia. Naopak počas viacerých animácii a taktiež pri potulkách v menu sa rozozneje tradičný mix rýchlych skladieb pripomínajúcich Hollywoodske priemerné filmy.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Hráč má k dispozícii tri základné stupne obtiažnosti a je len na vás, pre ktorú z kategórii sa rozhodnete. Musím sa priznať, že som PF nehral na najťažšej obtiažnosti, nakoľko som zatiaľ svoj voľný čas nevyhral v lotérii, ale zo skúsenosti zo stredne nastavenej náročnosti viem povedať, že vaším najväčším nepriateľom nebude ani tak umelá inteligencia protivníkov, ako vaša schopnosť udržať si pozornosť pri opakujúcich sa scenériách a tých istých kaskadérskych kúskoch.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Úspešne sme sa prelúskali až k záveru, ktorý si myslím bude pozitívnejší než predchádzajúci text. V skutočnosti nadnášať niektoré časti hry nie je veľkým umením, ale pri Pursuit Force: Extreme Justice som jednoducho musel popustiť uzdu vyjadrovania, inak by nám ostala hra s dojmom podpriemernej akcie. Každý hráč musí poznať svoj obľúbený žáner a pokiaľ je ním arkádová akcia z prostredia drsnej špeciálnej jednotky, nemá nad čim dlho váhať. Solídny multiplayer, obstojná grafika a postavy akoby inšpirované zombie filmami sú zárukou dlhodobej zábavy.

Rozmýšľam, čo by som ešte mohol k PF dodať, hádam už len PF 2008 za celú redakciu.