Giganti v oblasti elektroniky spoja svoje sily

Firmy Matsushita, Hitachi a Canon rokujú o možnej spolupráci v oblasti vývoja novej generácie ultratenkých panelov, pravdepodobne pre vedúcu a zatiaľ bezkonkurenčnú technológiu, s ktorou prišla firma SONY.

20. dec 2007 o 9:45 (sita)

Technológia pod názvom OLED, organická dióda vyžarujúca svetlo, sa dostáva do pozornosti, keďže by mohla nahradiť tekutokryštálové a plazmové displeje. Displej, so šírkou len tri milimetre, predstavila firma SONY v októbri. Podľa jedného z japonských ekonomických denníkov Nikkei sa rivali chystajú spustiť produkciu, pričom si rozdelia pole pôsobnosti.

Matsushita bude svoju výrobu sústreďovať na výrobu OLED televíznych prijímačov, kým firma Canon využije technológiu na výrobu objektívov pre svoje digitálne fotoaparáty.