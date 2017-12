Sociálne siete sú budúcnosťou internetu

Sedem z desiatich najhľadanejších tém súviselo so sociálnymi sieťami. Vyplynulo to z výročnej správy spoločnosti Google Zeitgeist 2007. V prvej desiatke sa ocitla britská stránka Badoo, španielska Hi5 a americká Facebook. Medzi najpopulárnejšími sú aj por

20. dec 2007 o 9:40 (sita)

tály s videami YouTube a Dailymotion, v rebríčku sa umiestnila online hra Club Penguin, v ktorej sa deti hrajú na vtáky. Do top desať sa prebojoval tiež virtuálny svet Second Life.

Viceprezident obchodného oddelenia MySpace Amit Kapur vyhlásil, že svet pozná len "špičku ľadovca" z možností sociálnych sietí. "Vo vývoji webu je prirodzené," vysvetlil. "Web sa stáva osobnejším," dodal. MySpace sa snaží stať internetovým domovom prostredníctvom profilov, ktoré slúžia ako online adresy a odrazový mostík k online hudbe, videám a inému obsahu podľa vkusu a záujmu používateľov.

Kapur označil MySpace za "portál ďalšej generácie". Podľa priemyselných štatistík sa členstvo Facebook za minulý rok viac ako zdvojnásobilo na približne 55 miliónov, kým jeho rival MySpace má 110 miliónov registrovaných členov. "Sme veľmi spoločenské tvory a toto nám umožňuje dostať sa na úplne inú a vyššiu úroveň," myslí si profesor Jeremy Bailenson, ktorý vedie laboratórium zaoberajúce sa interakciou človeka a virtuálneho sveta na univerzite v severnej Kalifornii. Príťažlivosť online rolových hier (RPG) a virtuálnych svetov spočíva v tom, že umožňuje ľuďom "reagovať ako ich ideálne ja a nie ako ich reálne ja," tvrdí Bailenson.

"Môžete mať akýkoľvek vek, môžete sa obliekať ako chcete, mať akékoľvek pohlavie a stretávať sa s obrovským množstvom ľudí naraz," povedal Bailenson. Jeho tím vytvoril trojdimenzionálne modely výrazov ľudských tvárí a charakteristických spôsobov. "Môžete urobiť digitálnu animovanú verziu, takže vaše vnúčence si budú môcť nasadiť helmu a vy im prečítate z hrobu rozprávku," pripomenul, že virtuálne komunity ponúkajú nesmrteľnosť. "Ľudia milujú virtuálne komunity," dodal.

Záujem o online komunity narástol v roku 2007 ako sa spoločenská povaha ľudí zlúčila s narastajúcou dostupnosťou vysokorýchlostného internetu a cenovo dostupného hardvéru. "Zasiahol obrovskú masu," myslí si Bailenson. Upozorňuje, že medzi používateľmi nie sú len čudáci neschopní normálnej komunikácie ale aj úplne obyčajní ľudia, napríklad jeho matka. Kalifornská sociálna sieť BOOMj nedávno odštartovala komunitu pre generáciu narodenú v rokoch 1946 až 1964, ktorí dnes dosahujú okolo 65 rokov.

Hovorca BOOMj Jim Welch si myslí, že títo ľudia sa opäť stávajú slobodnými. Je medzi nimi veľa vdov, vdovcov alebo rozvedených. Tak, ako vstúpili na pôdu zoznamovania sa, vkročili do sféry internetu. Mladšie ročníky sa vedia na internete lepšie orientovať, čo sa viac odrazilo na ich životnom štýle. "Nenahradí to komunikáciu tvárou v tvár," myslí si Bailenson. "Je to iný spôsob myslenia o udržiavaní spoločenských vzťahov. Je to tu a nezanikne to," dodal.

Analytik z organizácie Forrester Research Jeremiah Owyang hovorí, že vášeň pre sociálne siete sa objavuje všade tam, kde je rýchly internet. Tvrdí, že členstvo stránky Cyworld tvoria z 85 percent Juhokórejčania. Veľké firmy v tejto krajine ponúkajú zamestnancom medzi výhodami predĺženie platnosti registrácie na Cyworld. Dodáva, že online komunity a virtuálne svety sú miestom pre reklamu, obchod a obchodné stretnutia.

Rastúca obľúbenosť sociálnych sietí zaujala aj investorov. Spoločnosť Microsoft vynaložila sumu 240 miliónov dolárov (5,6 miliardy Sk) za 1,6-percentný podiel spoločnosti Facebook a hongkongský miliardár Li Ka-shing zaplatil 60 miliónov dolárov (1,4 miliardy Sk) za účasť na tejto sanfranciskej spoločnosti. Približná hodnota trojročnej spoločnosti je 15 miliárd dolárov (350 miliónov Sk). Predstavitelia spoločnosti MySpace patriacej News Corp jej hodnotu neuverejnili. Uviedli iba, že ich členstvo a aktivity sú oproti spoločnosti Facebook trojnásobné.