Šéf UPC Maťašeje: Nechceli sme čakať na vypnutie analógu

Prečo prešlo UPC niekoľko rokov pred úplným vypnutím analógovej televízie na digitál a aké má plány s digitálnym vysielaním? Na naše otázky odpovedal generálny riaditeľ MARTIN MAŤAŠEJE.

20. dec 2007 o 7:00 Ivan Kahanec

Spoločnosť UPC Broadband Slovakia začala pred niekoľkými týždňami poskytovať digitálnu káblovú televíziu. Ide o jedného z prvých poskytovateľov káblovej televízie, ktorí prešli na digitálne vysielanie. Čo k tomu spoločnosť viedlo niekoľko rokov pred úplným prechodom na digitálne terestriálne vysielanie k tomu to kroku a aké má plány s digitálnym vysielaním? Na naše otázky odpovedal generálny riaditeľ spoločnosti MARTIN MAŤAŠEJE.

UPC začalo poskytovať digitálnu televíziu. Prečo je tento segment pre UPC zaujímavý skôr ako pred povinným prechodom na digitál v roku 2012?

„Segment digitálnej televízie sa v poslednom čase vyvíja veľmi rýchlo, ako z hľadiska technológie tak aj rastu samotného trhu. Mimoriadne rýchly vývoj technológií spôsobujem, že časový interval od vývoja novej služby po jej komerčné uvedenie na trh sa neustále skracuje. Proces, ktorý ešte nedávno trval 5 rokov, dnes trvá 1 rok. Svet okolo nás sa mení, ‘digitalizuje sa‘ a my sa meníme s ním. Digitálna televízia je pre nás ďalším logickým krokom ako ponúkať ďalšie služby s pridanou hodnotou, umožňuje nám to ponúkať konkurenčné portfólio služieb."

Bolo uvedenie digitálu z vašej strany odpoveďou na uvedenie digitálnej IPTV T-Comom či Orangeom?

„Poskytovanie digitálnej televízie, podobne ako celý telekomunikačný trh, nie je o pretekaní. Iste, má svoj význam začať poskytovať nejakú službu ako prvý, v konečnom dôsledku ale vyhráva ten, kto ponúka stabilne kvalitné služby. Každopádne, televízia je trh, v ktorom je UPC doma. S uvedením digitálnej káblovej televízie sme počítali dávno predtým, než to začali avizovať ostatné spoločnosti. Napríklad UPC v Holandsku uviedlo digitálnu káblovú televíziu dávno predtým, takže uvedenie digitálnej televízie prirodzene bolo v našom pláne. Ani my sme nemienili čakať na vypnutie analógu a stratiť oproti konkurencii niekoľko vzácnych rokov, navyše trh si už digitálnu televíziu vyžadoval. Ostávalo len doladiť niektoré procesy a otestovať funkčnosť služby. Akonáhle sa nám to podarilo, uviedli sme službu UPC Digital s viac ako 70 programami na trhu - aj keď zatiaľ len v Bratislave. Postupne ju chceme sprístupniť takmer vo všetkých mestách, kde máme svoje siete. Myslím si, že výsledky rastu počtu zákazníkov nám dávajú za pravdu, že je lepšie radšej počkať a poskytovať službu až vtedy, keď ste na to pripravení, než ju začať ponúkať čo najskôr len preto, aby ste boli prví."

V čom je pre klientov výhodnejšia digitálna televízia oproti analógovej?

„V prvom rade zákazník získava výrazne viac programov, za cenu súčasného rozšíreného súboru vlastne získa 70 programov. Okrem toho je tam mnoho nových programov, napríklad dokumentárnych, hudobných, ale aj športových či detských. Významnou zmenou je taktiež možnosť výberu medzi balíčkami programov a takisto programový sprievodca s program na 2 týždne vopred a možnosť kedykoľvek mať po ruke informácie o práve sledovanom programe. Okrem názvu aktuálnej relácie či filmu si môže používateľ prečítať o čom daný film je, ako dlho už ide a čo po ňom nasleduje. Digitálna televízia taktiež umožňuje aj prepínanie medzi viacerými jazykmi daného kanálu a takto by sme mohli o tých výhodách pokračovať ešte dosť dlho. No a samozrejme, digitálna kvalita obrazu a zvuku. Ponuka a rozsah digitálnej televíznej služby je preto v porovnaní s analógovou neporovnateľná."

Aký signál odoberá UPC od jednotlivých televízií a vysielateľov?

„Signál prijímame v digitálnej forme, zväčša na to využívame na to určené satelitné toky ako aj optické vedenia. Zdroj signálu je dôležitý, ale ešte dôležitejšie je, akým spôsobom sa tento signál ďalej retransmituje ku koncovému zákazníkovi. A v tomto si myslím, že máme oproti ostatným trochu navrch, pretože naša hybridná opticko-koaxiálna sieť nám umožňuje vyčleniť dostatočnú kapacitu, aby bol signál naozaj kvalitný."

Ako hodnotíte šance UPC na trhu digitálnej televízie?

„UPC je tradičným poskytovateľom televíznych služieb, čo nám dáva istú výhodu. Máme najlepšie podmienky na poskytovanie digitálnej televízie našim klientom. Máme v tomto segmente najlepšie skúsenosti, vieme čo zákazník chce a máme dobré kontakty na vysielateľov. Na druhej strane, je tu silná konkurencia, ktorá maximálne využíva svoje výhody, keď ide o marketingovú propagáciu služieb. Sme toho svedkami denne, kedykoľvek počas reklamných blokov, preto sa na budúci vývoj pozeráme triezvo. Je jasné, že neskutočne veľa krát opakovaná ponuka napr. v televíznej reklame má vplyv na značnú časť spotrebiteľov. My skôr než týmto spôsob súťažíme kvalitnou ponukou a stratégiou predaja založenej na osobnom kontakte, čiže bližšie k ľuďom. Preto som presvedčený, že veľká väčšina našich zákazníkov prejde v najbližších štyroch až piatich rokoch na našu digitálnu televíziu. Je to však proces a chce to čas. Stále je tu však priestor aj pre konkurenčné ponuky, pretože sa ukazuje, že príchodom nových ponúk trh rastie. Podobne je aj s internetom: stále pribúdajú noví zákazníci, ktorí predtým neboli pripojení. Trh skrátka rastie, čo svedčí o zvyšovaní štandardu, ale aj o segmentácii trhu."

Koľko klientov má UPC digitálnu televíziu?

„Po prvom mesiaci od uvedenia služby sme evidovali niekoľko stoviek klientov, dnes, po troch mesiacoch je to už niekoľko tisíc. Presné číslo z pochopiteľných konkurenčných dôvodov nepoviem, zverejníme ho začiatkom budúceho roka. Naším cieľom je, aby sme používateľov digitálnej televízie rátali na desaťtisíce a verím, že sa nám to do roka podarí."

Aká veľká bola investícia UPC do digitálnej televízie?

„Je to niekoľko desiatok miliónov, len čo sa týka uvedenia digitálnej televízie v Bratislave, kde sme pokryli 160-tisíc domácností. V prvom rade sme museli vyriešiť záležitosť koncového zariadenia u klienta, set-top boxu, ktorí získavajú zákazníci bezplatne. Ďalšie investície išli do siete a do technických zariadení na príjem digitálneho signálu od vysielateľov. Ďalšie investície si vyžiada sprístupnenie UPC Digitalu v nových mestách."

Digitálna televízia by mala priniesť zlacnenie šírenia signálu pre televízie. Ako je to z pohľadu šíriteľov, teda aj UPC?

„Naše fixné náklady na šírenie signálu, či už ide o analógový alebo digitálny, sú zhruba rovnaké. Potrebujeme rovnaký počet zamestnancov, elektrina stojí stále rovnako, fakturovanie služieb a posielanie účtov nás taktiež nestojí menej než predtým. Pridávanie programov takisto nie je zadarmo. V praxi to znamená, že ušetria najmä televízie, no nie prevádzkovatelia retransmisie."

Aké má UPC plány s digitálnym vysielaním a čo môžu klienti v najbližšom čase očakávať?

„Naším plánom je dosiahnuť, aby sa digitálna televízia stala masovou rezidenčnou službou. Nechceme, aby bola len pre vyvolených, UPC Digital preto zohľadňuje zásadu „user friendly" služby. Je určená pre široký trh a orientovaná na rodinného diváka, ktorý má záujem o ľahko a jednoducho ovládateľnú digitálnu televíziu s bohatou ponukou programov a za prijateľnú cenu. V druhom rade, momentálne pracujeme na tom, aby si mohli zákazníci nahrávať vysielané relácie či filmy priamo do set-top boxu. To bude možné s novými boxmi, ktoré uvedieme budúci rok. Paralelne s tým pripravujeme zaradenie programov vo vysokom rozlíšení - HDTV. Naša sieť je na to už pripravená, tu riešime skôr otázku obsahu - zatiaľ nie je na výber veľa staníc, ktoré vysielajú v HD. Na to, aby sa HDTV masovo rozšírilo, potrebujeme viac televízií, inak sa stane HD len prémiovou službou. HDTV programy v súčasnosti testujeme, do ponuky sa ich chystáme zaradiť spolu s novými set-top boxmi najskôr v januári. Uvažujeme o niekoľkých HD programoch, medzi prvými bude pravdepodobne National Geographic HD."

Ako vplýva na UPC to, že vaša konkurencia predstavila optiku do domu s pomerne vysokými rýchlosťami za prijateľnú cenu?

„My skutočne vítame každú racionálnu konkurenciu, ktorá má záujem ponúkať zákazníkom kvalitné služby. Aj preto, lebo nám to niekedy odhaľuje naše rezervy a tým nám pomáha byť lepšími. Keď tie rezervy identifikujeme, môžeme ich odstrániť a ponúkať ešte lepšie služby. Preto je racionálna konkurencia vždy dobrá. Ponuky konkurencie sú však dobré aj preto, že si zákazníci môžu porovnávať služby rôznych operátorov. A to z pohľadu kvality aj ceny, ktorá je na našom trhu veľmi dôležitá.

Určite, že sa súťaž na internetovom trhu stupňuje, aj pod vplyvom príchodu nových poskytovateľov. Ale my sa nebojíme konkurencie, pretože neustále investujeme do rozvoja našich služieb, takže máme schopnosti a prostriedky byť trvalo udržateľným silným hráčom v tejto súťaži.

Okrem toho, počet zákazníkov nášho internetu rastie, čo znamená, že sú so službou spokojní a ostávajú pri nás. Trh internetu totiž nie je o koláči, z ktorého si ukrajujeme, ale rastie, a noví hráči na trhu tomu len napomáhajú.

No a keď ide o rýchlosti, je otázne, aké prenosové rýchlosti ľudia skutočne využívajú. Nepochybujem, že o 10 rokov, bude rýchlosť 50 megabitov za sekundu štandardom, ale v súčasnosti ju prakticky nemáte na čo využiť. Iba ak patríte medzi zákazníkov, ktorí sedia 24 hodín pred počítačom, sťahujú z internetu všetko na čo natrafia a za mesiac spravia na uploade 800 gigabajtov. Takých zákazníkov máme aj my, ale skutočne si neviem predstaviť, čo s takým kvantom stiahnutých vecí títo ľudia robia a kam to vôbec ukladajú. Všeobecne však platí, že väčšina internetových užívateľov využíva internet na komunikáciu, ako zdroj informácií a zábavy. Chronických sťahovačov sú zhruba 3 percentná, a v podstate tieto rýchlosti naozaj využijú len oni. Na druhej strane, ak sa prenosové rýchlosti internetu na trhu zvyšujú, nemôžeme zaspať na vavrínoch ani my, takže môžem povedať, že chello bude zrýchľovať."

Chystá sa UPC budovať optickú sieť, napríklad optiku do bytu (FTTH) alebo do budovy (FTTB)?

„Ale veď my máme optickú sieť - len v Bratislave má UPC takmer 200 kilometrov optickej siete, ďalšie desiatky kilometrov máme v ostaných 10 mestách, kde ponúkame chello. Naša digitálna televízia ako aj internet chello sú šírené cez hybridnú opticko-koaxiálnu sieť, ktorej primárny okruh tvorí optika. Táto sieť je schopná uspokojiť všetky súčasné, ale aj budúce nároky, ktoré vyplývajú zo zaradenia nových služieb. Touto sieťou máme v súčasnosti pokrytých 290-tisíc domácností na Slovensku a budeme ju ďalej rozširovať. Naša materská spoločnosť spolu so spoločnosťou Cisco v septembri otestovala novú technológiu Docsic 3.0, určenú na dátovú komunikáciu prostredníctvom káblových sietí. Tá umožní, aby sme cez internet chello poskytli prenosové rýchlosti až do 200 megabitov za sekundu. Nie je preto žiadny dôvod zakopávať nové káble, keď dnes máme špičkovú sieť a pripravujeme nasadenie technológií, ktoré sú schopné garantovať poskytovanie kvalitných internetových a televíznych služieb."

Ako vidíte Slovensko z pohľadu internetu a digitálnej televízie v porovnaní s okolitými krajinami?

„Ak v oblasti internetu porovnávame Slovensko s Rakúskom, Poľskom, Českom a Maďarskom, tak najďalej je Rakúsko. Slovensko je však na veľmi dobrej ceste. Internetizácia postupuje vo väčších mestách veľmi rýchlo, logicky slabšie je to v obciach a malých mestách. Aj preto podporujeme úsilie, aby sa prostriedky z eurofondov využili na internetové začlenenie týchto rurálnych oblastí, kde veľkí provideri z dôvodu otáznej návratnosti investície pravdepodobne nikdy nepôjdu. Taktiež máme záujem o podporné programy, aby sa stal internet zaujímavý aj pre ľudí starších ako 50 rokov. Keď ide o digitálnu televíziu, najďalej je Česká republika a po nej Slovensko."

Poznámka: Rozhovor bol autorizovaný, M. Maťašeje urobil niekoľko úprav, ktoré však nezmenili obsah odpovedí, a doplnil niektoré údaje a informácie.