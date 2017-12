Filatelia nielen pre kráľov

n James Mackay: Známky a čaro filatelie.

20. dec 2007 o 0:00

n Preklad: Vojtech Jankovič.

n Fortuna Libri, 2007.

Kto už by nepoznal Modrý Maurícius? Najslávnejšiu a najdrahšiu známku sveta? Filatelia, zbieranie známok, však nie je len o finančných investíciách. Je to predovšetkým vášeň, ako každé iné hobby, a my dodávame, že je v nej aj kus umenia, aj kúštik vedy. A ak má pravdu James Mackay, zbieranie známok je kráľovská vášeň a vášeň kráľov.

Prvá známka dnešného typu pritom vznikla až v roku 1840. Vyšla povestná čierna penny, ktorú však čoskoro nahradili jej červenou variáciou. Vraj, aby sa tak ľahko nefalšovala. Boj s falzifikátmi totiž známky sprevádza už od ich vzniku.

O poštovej službe môžeme hovoriť už štyri a pol tisíca rokov. V Číne však fungovala výhradne na cisárskom dvore. Obyčajným smrteľníkom za jej použitie hrozil trest smrti.

Prvú pravidelnú poštovú sieť založil kráľ Kýros II. v Perzii, v Európe vytvárali v stredoveku poštové siete najmä kupecké gildy a cechy. Až v 15. storočí vznikla vo Svätej rímskej ríši poštová služba, o ktorú sa postaral šľachtický rod Thurn--Taxis. Pretrvala do druhej polovice

19. storočia.

Filatelia však nie je ani len o dátumoch a histórii, i keď práve to ju robí takou charakteristickou. Známky totiž môžete zbierať nielen podľa ich cien alebo veku, môže vás fascinovať iba jedna krajina či spôsob prepravy. Ako napríklad letecká pošta.

Mackayov (a Jankovičov) sprievodca vám vysvetlí, ako, kedy a prečo jednotlivé známky vznikli, ako s nimi narábať, ako ich dostať z obálok, uložiť a vystavovať. Trebárs súťažne. Je relatívne vyčerpávajúcim sprievodcom vo svete zúbkovaných papierikov, nestráca sa však v prílišnej podrobnosti ani odbornosti. Preto by mohol potešiť tých, ktorí sa v zbieraní známok už nejaký čas pohybujú, a rozhodne urobí radosť filatelistickým začiatočníkom. Svojou názornosťou totiž ponúka poučenie príjemnou relaxačnou formou.

Mimochodom, viete, prečo je Maurícius taký cenný? Preto, lebo tých modrých pravdepodobne jestvuje iba 12, červených 15. Náklady na ich vydanie v 500 kusoch prevýšili ich výslednú nominálnu cenu.

Tomáš Prokopčák