Obedná pauza: dračí let

V hre Tunnel rush je potrebné koordinovať let draka, ktorý sa strmhlav vrhol do jaskyne a nesmie naraziť do jej stien.

20. dec 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Tunnel rush je potrebné koordinovať let draka, ktorý sa strmhlav vrhol do jaskyne a nesmie naraziť do jej stien. Skrotiť ovládanie je skutočne veľkou výzvou. Hoci draka navigujete len jemným pohybom myšky, o starosti sa vám postará ustavične sa meniaci uhol pohľadu a kľukatá dráha. Nenechajte sa odradiť tým, že pri prvých pokusoch pravdepodobne narazíte po niekoľkých úvodných sekundách. Čoskoro si ovládanie osvojíte a budete mať chuť prekonávať samých seba. Ovládanie:

Myš. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.