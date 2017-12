Kto vyhral vo vianočnej súťaži o 5 mobilov snov

Od 10. decembra do 18. decembra 2007 ste mohli na MOBIL.SME.SK súťažiť o päť mobilov snov. Mobilné telefóny už poznajú svojich majiteľov. Vyhrali ste?

19. dec 2007 o 15:28 Ivan Kahanec

HP iPAQ 514, LG Shine, Nokia E51, Samsung SGH-G800, Sony Ericsson P1i

Rozdali sme päť špičkových telefónov! Len na MOBIL.SME.SK nájdete každý rok tradičnú vianočnú súťaž so super cenami.

Vyhodnotili sme každoročnú veľkú vianočnú súťaž! Od 10. decembra do 18. decembra súťažilo v šiestich kolách až 6.055 čitateľov portálu MOBIL.SME.SK. Približne osem z desiatich súťažiach splnilo podmienky súťaže pre zaradenie do záverečného žrebovania.

Pravidlá súťaže boli jednoznačné: do záverečného žrebovania boli zaradení všetci tí, ktorí odpovedali správne aspoň na 12 otázok z celkových pätnástich. Potom sme všetkých úspešných súťažiacich zoradili do zoznamu podľa času, kedy sa súťažiaci zapojili do súťaže a každý súťažiaci dostal pridelené anonymné poradové číslo.

Samotné žrebovanie sa konalo podľa interných pravidiel pod dohľadom desiatich osôb – piati z nich zvolili náhodne číslo od 1 do 4815. Tieto osoby nemali prístup k zoznamu súťažiacich. Zvolené čísla sme spárovali s výhercom. V jednom prípade sme zvolili súťažiaceho, ktorý súťažil o mobil, ktorý už mal výhercu. Z tohto dôvodu sme museli dvakrát rovnakým spôsobom ako pri ostatných číslach zvoliť nové náhodné číslo, aby sme získali meno posledného výhercu.

Vo veľkej vianočnej súťaži o HP iPAQ 514, LG Shine, Nokia E51, Samsung SGH-G800, Sony Ericsson P1i vyhrali:

Hewlett-Packard iPAQ 514

Beata Čirik - prevzal manžel

LG Shine

Martin Kustra - prevzal osobne

Nokia E51

Roman Topoľovský - prevzala manželka

Samsung SGH-G800

Jaroslav Vojčík - prevzal osobne

Sony Ericsson P1i

Ľubor Muráni - prevzal otec

Fotografie výhercov v rámci transparentnosti súťaže zverejníme po tom, ako si preberú výhru.

Podľa štatútu súťaže sú súťažiaci povinní do 7 dní prihlásiť sa o výhru u organizátora súťaže. Kontaktné telefónne číslo je 02/59 233 562. V prípade, že sa tak nestane, výhra prepadá v prospech ďalšieho náhodne vyžrebovaného súťažiaceho.

Nevyhrali ste? Šťastie si na vás počká! MOBIL.SME.SK vám každý rok prináša niekoľko atraktívnych súťaží o mobilné telefóny, ktoré vyvrcholia veľkou vianočnou súťažou. Počas celého roka 2008 dostanete opäť šancu zahrať si a vyhrať!