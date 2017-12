Šéf O2 Juraj Šedivý: Konkurencia reagovala na naše cenové ponuky a aj na nové služby

Tretí mobilný operátor O2 vstúpil na trh začiatkom tohto roka a získal doteraz zhruba pol milióna klientov. Aký bol prvý rok na trhu? Odpovedá šéf O2 JURAJ ŠEDIVÝ.

20. dec 2007 o 10:00 Ivan Kahanec

Tretí mobilný operátor O2 vstúpil na trh začiatkom tohto roka. Počas prvého pôsobenia na trhu získal zhruba pol milióna klientov, časť z nich aj na paušály. Takýto rýchly nárast neočakávalo ani vedenie O2. Aký teda bol prvý rok na trhu? Rozprávali sme sa s generálnym riaditeľom spoločnosti Telefónica O2 Slovakia JURAJOM ŠEDIVÝM.

Ako by ste zhodnotili prvý rok pôsobenia O2 na slovenskom trhu. Aký dopad mal vstup O2 na slovenský trh?

„Od času, keď sme získali povolenie na prevádzku mobilnej siete v septembri minulého roku, sme mali pripravený plán prípravy vstupu na trh. Jedna z vecí, ktorú sme nemali plne pod kontrolou, bola dohoda o národnom roamingu. Rozhovory prebiehali korektne a rýchlo a teda už počas jesene 2006 sme si boli istí, že začiatkom tohto roka budeme môcť spustiť komerčnú prevádzku. Pripravili sme prvú ponuku, O2 Jednotky, ktorá bola veľmi úspešná. Rýchly nárast počtu klientov pre nás znamenal, že sme museli zvýšiť kapacitu niektorých systémov. Následne sme predstavili štandardnú predplatenú službu, hybridné paušály a v septembri tradičné paušály. So záujmom klientov o naše produkty sme zatiaľ veľmi spokojní."

Na kampaň O2 Jednotky zareagovalo zhruba 600-tisíc klientov, no reálne si SIM kartu zakúpilo výrazne menej ľudí. Ako to hodnotíte? Prečo sa ľudia zaregistrovali a potom si SIM kartu neprevzali?

„Považujem to za celkom normálne a očakávali sme to. Registrácia bola nezáväzná a navyše sa niektorí klienti zaregistrovali viackrát."

Ako sa následne správali majitelia kariet O2 Prvý? Využívali služby naplno alebo vyčkávali na paušálnu ponuku s tým, že im ostanú dvojkorunové volania v sieti O2? Bol následný nárast klientov aj z tohto dôvodu pomalší?

„Samozrejme, nárast počtu klientov bol po skončení akcie O2 Jednotka pomalší, ale bol stabilný. Bolo to spôsobené aj tým, že prvotný záujem bol veľmi veľký a počty boli vyššie, ako sme predpokladali. Treba povedať, že aj časť O2 Jednotiek využíva aj SIM karty iných operátorov a časť z nich čakalo na tradičné paušály. Percento migrácie z O2 Jednotiek však nie je väčšie, ako sme predpokladali."

Aké pokrytie má O2 v súčasnosti? Kedy očakávate, že už nebudete využívať národný roaming?

„S roamingovým partnerom sme spokojní a počítame s využitím jeho služieb na určitej, i keď relatívne malej časti územia Slovenska v horizonte niekoľkých rokov. Každopádne máme dva parametre, ktoré chceme splniť. Jednou je mať minimálne 800 vysielačov - základňových staníc do 7. septembra 2008. Druhou je nájdenie optimálnej kombinácie našej siete a národného roamingu. V súčasnosti sa blížime k 600 bázovým staniciam a v jarných mesiacoch by sme chceli ich výstavbu zrýchliť. Závisí to najmä od počasia. Predpokladáme, že v nasledujúcich troch až štyroch rokoch ešte budeme národný roaming využívať."

Dá sa z počtu 600 bázových staníc dedukovať, že pokrývate zhruba polovicu Slovenska? Z údajov konkurencie vyplýva, že na pokrytie Slovenska im stačí cca 1300 až 1400 bázových staníc.

„Z hľadiska toho, aké percento prevádzky zachytíme na našej sieti to nie je celkom reprezentatívne percento. Platí, že ak chcete dopokryť územie Slovenska z pohľadu obyvateľstva na 98 percent, tak na zvýšenie pokrytia z 90 na 98 percent potrebujete viac bázových staníc, ako na zvýšenie zo 40 na 50 percent. Musíte totiž pokrývať oblasti s riedkym osídlením. Predpokladáme, že zhruba s 850 bázovými stanicami budeme schopní zachytiť nad 70 percent prevádzky na našej vlastnej sieti. Bude to teda pokrytie obyvateľstva vyše 70 percent."

Stále sa hovorilo, že biznis ponuka príde začiatkom budúceho roka. Môžete v súčasnosti povedať niečo viac?

„Stále platí, že ponuku pre biznis klientov ponúkneme v prvom kvartáli 2008. Bližšie sa k tejto ponuke vyjadríme v čase jej uvedenia na trh."

Videli ste na krokoch konkurencie reakciu na vaše ponuky a na príchod O2 na trh?

„Určite. Podľa našich odhadov sa vo všeobecnosti znížila cenová úroveň zhruba o 10 percent. Niektoré ponuky konkurencie boli podľa nás priamou reakciou na naše. Naši konkurenti navyše zareagovali aj v rozšírení ponuky o služby, ktoré dovtedy neposkytovali. Ide napríklad o dátové služby na predplatených kartách či internetový obchod. Rozvírili sme stojaté vody na trhu."

V akej fáze sú v súčasnosti po zhruba roku rokovania o prenositeľnosti čísel medzi O2 a ostanými dvoma hráčmi na trhu?

„Situácia je pre nás nepochopiteľná a dostala sa za hranu tolerovateľnosti. V situácii, keď na trh vstupuje tretí operátor a rozšírenie mobilov je okolo sto percent, je prenositeľnosť čísel veľmi dôležitá pre operátora aj pre klientov. Túto službu zákazníci zatiaľ na Slovensku veľmi nevyužívajú, pretože mnohí o tejto možnosti a svojom zákonnom práve na ponechanie si čísla aj pri prechode k inému operátorovi ani nevedia, čo považujeme za anomáliu v Európskej únii - Slovensko má suverénne najnižšie percento prenesených čísel. Diskusie s našimi konkurentmi síce prebiehali pomalšie, no na jar sme dohodli presne definovaný spôsob vstupu O2 do systému pre troch operátorov. My sme sa následne na pristúpenie k systému pripravili ako z hľadiska procesov tak aj ukončením implementácie príslušných systémov a v júli 2007 sme oznámili, že sme pripravení na medzioperátorské testovanie a čo najrýchlejšie sprístupnenie služby zákazníkom. Odvtedy čakáme na protistrany. Indície od ostatných operátorov sú také, že budú pripravení na testovanie omnoho neskôr, čo by znamenalo, že službu bude možné ponúkať až niekedy v polovici budúceho roka. Toto nie je pre nás prijateľné."

Môžu si klienti aj teraz preniesť svoje celé číslo aj s predvoľbou od O2 a k O2?

„Áno, funguje manuálny prenos čísel. Ten však má svoje administratívne ťažkosti a teda aj obmedzenia. Naraz teda možno manuálne preniesť len niekoľko málo čísel."

Pomohlo v tejto veci oslovenie regulačného Telekomunikačného úradu? Ako sa zapojil do rokovaní?

„Teraz nemôžem komentovať reakciu úradu, ale dúfam, že sa výsledky jednaní prejavia v urýchlení spustenia prenositeľnosti čísel."

Spoločnosť Telefónica O2 dostala už počas svojho prvého roku pôsobenia na trhu niekoľko pokút. Rádovo niečo málo nad milión korún.

„Nie so všetkými sme súhlasili, v každom prípade sa však v úvodnej fáze môže stať, že operátor technicky, no nie úmyselne, prekročí termíny alebo administratívne aspekty svojej práce. Nejednalo sa o vážne prehrešky a v žiadnom prípade sme nepoškodili zákazníka. Nie sme na trhu jediní s pokutami, no budeme sa snažiť im vyhýbať."

Aké je zhruba rozdelenie klientov medzi predplatené služby a paušály?

„Teto detaily nebudeme zatiaľ komunikovať. Môžem však povedať, že nám razantne rastie počet klientov paušálnych služieb. Konkrétnejšie údaje zverejníme až pri koncoročných výsledkoch."

Poznámka: Rozhovor bol autorizovaný, J. Šedivý urobil niekoľko úprav, ktoré však nezmenili obsah odpovedí.