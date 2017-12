Portál Azet.sk vstúpil na trh pevných liniek

19. dec 2007 o 13:02 (sita, ik)

BRATISLAVA. Spoločnosť Azet.sk, ktorá prevádzkuje komunitný portál www.azet.sk, odštartovala prevádzku telefónie nielen v rámci internetu, ale aj do pevných a mobilných sietí Slovenska a celého sveta. Do konca budúceho roka chce spoločnosť získať 100 tis. klientov, ktorí službu Azet phone budú využívať, informoval generálny riaditeľ Azet.sk Milan Dubec.

Hovory je možné prijímať vďaka aplikácii Communicator doma i v zahraničí, teda kdekoľvek, kde bude mať užívateľ nainštalovanú službu Azet phone. "Všade na celom svete platia rovnaké ceny, ako keby sa hovor uskutočňoval na Slovensku," informovala spoločnosť. Služba umožňuje aj vytvorenie odkazovej schránky, alebo presmerovanie volaní, pričom platba za hovory bude prebiehať formou predplateného kreditu.

Azet phone, ktorá momentálne funguje v betaverzii, je služba funkčného internetového telefónu, vďaka ktorému je možné volať na ktorékoľvek existujúce telefónne číslo. Každému užívateľovi po zaregistrovaní na domovskej stránke azet.sk bude bezplatne pridelené vlastné telefónne číslo, ktoré bude obsahovať regionálnu predvoľbu podľa miesta bydliska, kde účastník žije. Na komunikáciu je potrebné zariadenie podporujúce komunikáciu prostredníctvom internetu, teda okrem PC napríklad aj mobilný telefón.

Prevádzkovateľ portálu azet.sk, spoločnosť eTechnologies, a.s., zmenila v novembri názov na Azet.sk, a.s. Portál Azet.sk v minulom roku dosiahol obrat 50 mil. Sk. V pracovných dňoch podľa AIMmonitor služby portálu využije približne 500 tis. reálnych užívateľov, mesačne viac ako 1,1 mil. Na jeho tvorbe a rozvoji pracuje v súčasnosti 80 stálych zamestnancov. Prevádzkovateľ portálu Azet.sk, a.s. má na starosti vlastný vývoj, realizáciu produktov, marketing a predaj.

Podrobnejšie informácie s prehľadom cien volaní pripravujeme.