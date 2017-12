Kamnapivo.sk: Bez teplomeru ani na krok

Majitelia reštaurácií na základe našej kritiky občas aj prepúšťajú zamestnancov, hovoria autori Kamnapivo.sk.

19. dec 2007 o 0:00 Samo Trnka

Že sa autori servera Kamnapivo.sk vo svojej oblasti vyznajú, nám ukázali hneď na úvod nášho rozhovoru: zobrali nás do podniku, ktorý sme predtým nepoznali, a objednali si namiesto klasického režné kvasinkové pivo – akýsi pivný burčiak. Počas rozhovoru nám ukázali aj svoju pracovnú pomôcku – vreckový potravinársky teplomer, ktorý vždy pri návšteve podniku vkladajú do svojho piva a kontrolujú teplotu.

Stránka Kamnapivo.sk začínala koncom 90. rokov ako jednoduchá pomôcka pre študentov, ktorí potrebovali nájsť v Bratislave lacné pivo. „To bývalo v študentských časoch. Teraz sme už seriózni páni a skúšame aj jedlá, kávu a vína,“ hovorí s úsmevom Michal Wagner, ktorý pre Kamnapivo.sk od jej začiatkov programuje a stará sa o grafiku. Oproti „pivným“ začiatkom má dnes server širší záber – je celoslovenským sprievodcom po viac než 5500 reštauráciách, zábavných podnikoch a kaviarňach.

Údaje na stránku môže pridať ktokoľvek, obsah však ešte schvaľujú editori. „Môže sa stať, že nejaká informácia nie je pravdivá, ale vďaka komunite tam nie je dlho. Upozornia nás na to v diskusii,“ hovorí ďalší z autorov, Marek Laco.

„Iné stránky sú brané čisto komerčne – majiteľ podniku zaplatí mesačný poplatok, napíše o sebe pekné slová a je tam. U nás je možnosť zapísať podnik zadarmo a neplánujeme to meniť. Informujeme o dobrých podnikoch, čím zvyšujeme ich návštevnosť. Naopak, ak si nejaká krčma zákazníkov neváži, čašníčky sú nevšímavé a majiteľ arogantný, upozorníme na to,“ dodáva Marek Laco.

Autori tvrdia, že niektorí majitelia sa navzájom snažia na ich stránke očierňovať. „Napíšu, že u mňa Budvar stojí 25, ale v podniku hneď vedľa stojí 92,“ hovorí Wagner. Ešte horšie sú však diskusie. „Mám dva „obľúbené“ podniky v malom meste kdesi na východe Slovenska, stojace neďaleko od seba. Návštevníci jedného podniku chodia do diskusie toho druhého kydať na majiteľa, čašníčku, pivo, hocičo. Mám to na dennom poriadku – hneď ako sa ráno nalogujem, vymažem k nim diskusiu a ide sa ďalej.“

VIDEO: Autori Kamnapivo.sk v uvoľnenej atmosfére hovoria o očierňovaní podnikov video //www.sme.sk/vp/2317/



Kritické ohodnotenie podniku nie vždy býva majiteľom po chuti. „Väčšinou sa s majiteľom snažíme diskutovať o tom, čo sa mu nepáči. Niekedy sa stane, že náš prvý dojem nebol správny,“ tvrdí Wagner. Oveľa častejšie je však kritika podnetom na zmenu: „Na základe ohlasu na na­šich stránkach sa už veľa zmenilo. Napríklad, niektoré podniky nainštalovali klimatizáciu,“ tvrdí Laco. „Stáva sa i to, že nám majiteľ napíše, že obsluhu na základe sťažností vymenil, a aby sme prišli podnik zhodnotiť znova,“ dodáva Wagner.

Server jeho tvorcovia berú ako hobby aj dnes, keď sa jeho ciele už stali sčasti aj komerčnými. „Nie, že by nezarobil nič, ale nezarobí toľko, aby dokázal nahradiť náš čas, čo do toho venujeme. Keďže to robíme pre zábavu, je to v poriadku,“ hovorí Wagner. Laco dodáva: „Určite si zarobí na server, na účtovníčku, ale nie toľko, aby nás všetkých naplno zamestnal.“

Plánov do budúcnosti nemajú málo: „Náš zoznam má vyše 500 položiek,“ hovorí Laco. „Najbližšie chystáme jazykové mutácie, lebo máme aj veľa zahraničných návštevníkov, ako aj registrácie užívateľov, aby boli zvýraznené reakcie majiteľov podnikov,“ prezrádza Michal Wagner.