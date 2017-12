Softvér zbalí dievča za vás

Ruská stránka CyberLover.ru chce na budúci rok vydať program, ktorý v internetovom chate zbalí dievča bez toho, aby ste mu museli napísať jedinú vetu.

19. dec 2007 o 0:00 (tu, reuters)

Internetoví romantici by sa od budúceho roka mali mať radšej na pozore: váš nasledujúci rozhovor v internetovej chatovej miestnosti môžete pokojne absolvovať s počítačovým programom.

Ruská stránka CyberLover.ru začala nedávno propagovať svoj nový program, ktorý podľa jej slov dokáže kompletne simulovať flirtovanie na internetovom chate - program sa namiesto vás prihlási do miestnosti a bude odpovedať na otázky, ktoré mu spoludiskutujúca položí. Dokáže to pokojne s pätnástimi ženami alebo mužmi naraz, a to v takej dokonalosti, že vám s nimi rovno dohodne schôdzku.

Nezistia, že je to iba program

„Jednoducho sa to stalo - program, ktorý dokáže zbaliť dievčatá na internete. Náš program vás za polhodinu zoznámi s dievčatami, vymení si s nimi za vás fotografie a možno dokonca aj telefónne číslo,“ píšu autori na stránke. „Ani jedno z dievčat ešte nezistilo, že namiesto muža komunikuje s našim programom,“ tvrdia predstavitelia servera dodávajúc, že ich softvér dokáže rovnako dobre simulovať napríklad aj online sex.

Program by sa podľa stránky CyberLover.ru mal začať predávať začiatkom budúceho roka - najpravdepodobnejšie na svätého Valentína. Bude sa dať nastaviť tak, aby zbalil namiesto ženy muža, prinútil ľudí navštíviť vašu stránku alebo aby vám dobili kredit na mobile. Všetky zozbierané dáta sa pritom budú odkladať.

Zneužitie na podvody?

Austrálska antivírusová spoločnosť PC Tools upozornila, že program by mohol byť po začiatku predaja hromadne využívaný na internetové podvody - krádeže peňazí, získavanie e-mailových adries či iných osobných údajov.

Podľa predstaviteľov PC Tools má program „až ohromne dobre zvládnutý“ spôsob interakcie s používateľmi. „CyberLover predviedol bezprecedentný stupeň sociálneho inžinierstva,“ povedal pre Reuters Sergei Shevchenko, analytik spoločnosti. „Obsahuje vysoko inteligentné a nastaviteľné formy dialógu zamerané na používateľov sociálnych sietí,“ tvrdí.

Dokáže monitorovať aktivitu používateľa, vypĺňať webové formuláre, posielať súbory, či simulovať stlačenie myši alebo písanie na klávesnici.

Program zistí to, čo človek

Ruská stránka minulý týždeň odmietla, že by medzi jej pohnútkami bolo priniesť nástroj, ktorý poslúži na internetové podvody.

„Nerobíme nič zlé, program predsa dokáže získať iba tie informácie, ktoré je každý používateľ pripravený v chate sám od seba poskytnúť,“ povedal v e-maile agentúre Reuters zamestnanec stránky, ktorý sa podpísal iba ako „Alexander“. „Program iba spravuje rozhovor s osobou. Ak je niekto ochotný poskytnúť druhej strane svoje osobné informácie po tom, čo spolu chatovali päť minút, potom áno - program môže spôsobiť únik informácií,“ tvrdí pracovník.