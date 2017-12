TÝŽDEŇ V SIETI Stĺpček Miloša Čermáka: Hity

Už sa vám to určite stalo. Ráno pri raňajkách ste začuli kus pesničky, ktorý sa vám vryl do pamäti. Nemôžete sa jej zbaviť. Celý deň ju počujete. A to ešte nie je to najhoršie. Navyše, ešte nemáte najmenšie tušenie, ako sa tá pesnička volá.

19. dec 2007 o 0:00 Miloš Čermák

Môžete sa obrátiť s prosbou o pomoc na kamaráta alebo kolegyňu. Lenže to je dosť chúlostivá záležitosť. Jednak o sebe viete, že nie ste excelentným spevákom, a potom si ešte tak celkom ani nie ste istý slovami a melódiou. Je takmer isté, že snaha prespievať príslušný hit je vopred odsúdená na trapas. Nezúfajte. Pokiaľ ide o hit svetový, existuje jednoduchá pomoc. Volá sa Midomi.com a je to webová stránka, ktorá dokáže na základe predspievanej či zapískanej ukážky „detekovať“ skladbu. Neviem, či sa to dá nazvať spevom, ale pokúsil som sa reprodukovať do mikrofónu svojho notebooku desať piesni vrátane Beatles a končiac Bonom Voxom. A úspešnosť? Sto percent. Je to impozantná služba. Samo­zrejme, nie celkom nezištná. Okrem pomoci sklerotikom je cieľom príslušné skladby rovno predať. Tvorcovia predpokladajú, že keď si už niekto nejakú pieseň popiskuje, tak by si ju mohol chcieť aj kúpiť. A tým si nie som istý. Sám viem, že vám v hlave zvyčajne uviaznu pesničky, o ktoré ani trochu nestojíte. Chcieť si ju ešte stiahnuť? Ba naopak, zaplatil by som „majland“ za to, aby mi ju niekto vymazal z hlavy. Taký web však zatiaľ nie je.