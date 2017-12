Obedná pauza: pozor, had!

V tomto stresujúcom hernom kúsku treba hadovi zabrániť dosiahnuť korisť skracovaním jeho chvostu.

19. dec 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Snake Coil vyžaduje hlavne postreh a rýchlosť. Had sa každou sekundou neomylne sunie za svojím cieľom a vy ho môžete zastaviť iba tak, že budete zhlukovať rovnaké diely jeho farebného chvosta. Vlastne nejde o nič nové, herný princíp - priraď k sebe tri identické veci, nech zmiznú, je azda tým najotrepanejším, aký existuje. No keby nebol zábavný, tvorcovia by sa k nemu neuchyľovali.

Ovládanie: Kurzorom myšky ukazujete, na ktoré miesto hadovho tela sa má jeho nová časť umiestniť, po odkliku ju na toto miesto vypálite.



Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.