Ruský telekomunikačný trh by mal v roku 2008 vzrásť o pätinu

18. dec 2007 o 16:05 SITA

MOSKVA. Ruský telekomunikačný trh by mal v nasledujúcom roku vzrásť o 20 % z dôvodu prudkého rozvoja služieb internetu a bezdrôtového pripojenia. V pondelok o tom informoval ruský minister telekomunikácií Leonid Reiman a zároveň dodal, že telekomunikačný trh v tomto roku zaznamenal medziročný nárast o 25,4 % v dôsledku investícií ruských spoločností. Ako ďalej Reiman uviedol, tržby telekomunikačného sektora by v nasledujúcom roku mali dosiahnuť 72,87 mld. USD. Medzi najvýkonnejšie firmy na ruskom telekomunikačnom trhu patria poskytovatelia služieb mobilného operátora spoločne so štátnym telekomunikačným holdingom Svjazinvest, ktorý prevádzkuje služby pevných liniek.

Reiman taktiež informoval, že počet užívateľov internetu by mal v nasledujúcom roku vzrásť na 46 mil. osôb, čo by predstavovalo nárast o približne 11 mil. užívateľov v porovnaní s týmto rokom. Počet osobných počítačov by mal vzrásť na 40 miliónov zo súčasných 31,2 miliónov. Počet užívateľov internetu vzrástol v tomto roku o 40 %, čím potvrdil prognózy ministerstva.