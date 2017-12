Ako si prehrávať videá z YouTube v mobile

Nudíte sa v autobuse a radi by ste zabili čas prezeraním si zábavných videí z YouTube.com? Ak máte novší mobilný telefón so Symbianom S60, stačí si pred cestou nainštalovať emTube.

18. dec 2007 o 11:40 Ivan Kahanec

Nudíte sa v autobuse a radi by ste zabili čas prezeraním si zábavných videí z YouTube.com? Ak máte novší mobilný telefón so Symbianom S60, stačí si pred cestou nainštalovať program emTube.

Ide o jednoduchú aplikáciu, ktorá vám umožní vyhľadávať videá na YouTube, sťahovať ich na mobilný telefón, prehrávať videá z YouTube a prehrávať flash videá uložené v mobile. Hoci by sa zdalo, že to isté by mohol dokázať aj webový prehliadač v mobilnom telefóne, nie je to tak. Na prehrávanie flash videí je totiž potrebný Flash verzie 3.0, ktorým je vybavených zatiaľ len niekoľko noviniek. Táto aplikácia Flash 3.0 nevyžaduje.

Okrem týchto základných funkcií má emTube aj ďalšie: zobrazovanie hlasitosti a pozície pri prehrávaní, sledovanie videa v normálnom režime a na celej obrazovke a možnosť využiť gyroskop v mobile na zmenu orientácie videa. To funguje napríklad v Nokii N95.

Aplikácia zatiaľ nefunguje na mobilných telefónoch s UIQ rozhraním.

