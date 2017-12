Dnes je posledný deň na kúpu vianočných darčekov cez internet

Kto plánuje nákupy vianočných darčekov cez internet, musí tak urobiť ešte dnes. Tovar objednaný neskôr bude doručený až po sviatkoch.

18. dec 2007 o 7:05 (vf)

Na nákup darčekov je najvyšší čas. Firmy do Vianoc dodajú tovary, ktoré si zákazníci objednajú dnes.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – REUTERS)

BRATISLAVA. Komu sa nechce alebo nestíha nakupovať darčeky v kamenných obchodoch, môže využiť nákup cez internet. Prevádzkovatelia internetových obchodov odporúčajú, aby si zákazníci tovar objednávali najneskôr dnes. „Posledná expedícia je v stredu. Tovar objednaný neskôr bude vyexpedovaný a doručený až medzi sviatkami, teda po 24. decembri,“ povedal vedúci internetového obchodného centra hej.sk Pavel Gall.

Zákazník si môže priplatiť kuriéra

Rozhodujúce pri objednávaní a doručení objednaných tovarov je okrem času, keď je objednaný, aj to, či ho má spoločnosť na sklade. „V prípade, ak tovar nebude na sklade, musí zákazník rátať s dlhšou lehotou jeho dodania,“ povedal Gall. Pri potvrdení objednávky hej.sk zákazníka vždy informuje o termíne dodania tovaru.

Internetové obchody ponúkajú zákazníkom väčšinou možnosť priplatiť si za doručenie prostredníctvom kuriérskych firiem.

Nakupujúci si v niektorých prípadoch môžu vybrať objednaný tovar aj priamo v kamenných pobočkách internetových obchodov.

Tovar sa dá bez dôvodu vrátiť do siedmich dní

Jednou z nevýhod objednávok tovaru on­line je, že zákazník nemôže tovar vopred vidieť a odskúšať si ho.

Ak s ním nie je spotrebiteľ spokojný, môže ho podľa zákona do siedmich dní bez udania dôvodu vrátiť. „Samozrejme, do 7 dní je to zákonná povinnosť, výmenu tovaru umožňujeme i nad rámec zákonných podmienok,“ povedal riaditeľ spoločnosti mall.sk Ladislav Csukás.

Zástupcovia internetových obchodov upozorňujú, že vrátený tovar by nemal byť používaný a podľa možností v originálnom obale. „Tovar si môže zákazník vyskúšať, nemal by však javiť známky dlhodobého používania,“ povedal Csukás.

Internetové obchody upozorňujú, že podľa zákona nie je možné vrátiť napríklad CD, DVD, knihy alebo počítačové programy.