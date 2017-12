Prečo sa niektorým hrám darí a niektoré hity prepadli

17. dec 2007 o 16:58 Ján Kordoš

PC titulom sa už dlhšiu dobu nevedie z pohľadu predajnosti najlepšie, takže napríklad aj Call of Duty 4 napriek slabším predajom pre osobné počítače na seba zarába niekoľkonásobne lepším dopytom po konzolových verziách. Unreal Tournament III je dokonca na tom ešte horšie, predalo sa ho len niečo cez 30 tisíc kusov. U Crysis sa dá brať do úvahy aj veľká HW náročnosť pre bežných hráčov, ktorí jednoducho na spustenie daného titulu nemajú dostatočne výkonný stroj. Dôvod prepadu UT III je však vo hviezdach, tohtoročný Vianočný line-up ponúkol neskutočne obrovské množstvo hitov a možno zavážilo aj to, že sa hra dostala na trh trochu neskôr. Nad PC sa akoby zaťahovali mraky (ako platforma samozrejme nezanikne) a zrejme môžeme očakávať viac multiplaformových hier.

Zdroj: Games Tiscali, Gamasutra, Gamespot