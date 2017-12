Platenie mobilom by mohlo byť na Slovensku realitou na konci roka 2008

Na Slovensku by mohla byť už koncom roka 2008 k dispozícií nová bezkontaktná technológia pri platení, ktorá umožňuje platiť za nakúpené tovary a služby napríklad pomocou mobilu.

17. dec 2007 o 12:44 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku by mohla byť pre spotrebiteľov už koncom roka 2008 k dispozícií nová bezkontaktná technológia pri platení, ktorá umožňuje platiť za nakúpené tovary a služby napríklad pomocou mobilného telefónu alebo prívesku na kľúče. Platba sa realizuje jednoduchým priložením karty k špeciálnej čítačke. Nová technológia umožňuje zmeniť pohľad na tradičnú formu platobnej karty a umožňuje využiť nové formáty a prevedenia, keďže sa už nevyžaduje priamy kontakt karty s čítacím zariadením. "O zavedení technológie MasterCard PayPass intenzívne rokujeme so slovenskými bankami. Naším cieľom je, aby technológia PayPass mohla byť na Slovensku ponúknutá do konca roku 2008,“ uviedol Ján Čarný, generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Českú republiku, Slovensko a Ukrajinu. Ako ďalej uviedol, konkrétna implementácia závisí od záujmu a technologickej vybavenosti jednotlivých bánk a obchodníkov.

Spoločnosť MasterCard Worldwide ďalej oznámila, že ku 10. decembru 2007 bolo na celom svete vydaných viac než 20 miliónov nosičov technológie MasterCard PayPass. Systém je dnes akceptovaný viac než 80 tisíc obchodníkmi v dvadsiatich krajinách sveta. "Systém MasterCard PayPass bol vytvorený s cieľom ponúknuť pohodlnú a jednoduchú alternatívu hotovostných platieb," uviedla Cathleen Conforti, riaditeľka MasterCard Worldwide pre program PayPass. Podľa celosvetového prieskumu o používaní hotovosti, ktorý zadala MasterCard Worldwide, ľudia dnes používajú hotovosť menej než pred piatimi rokmi. Podľa výsledkov prieskumu sa 75 % respondentov domnieva, že už nie je nutné mať pri sebe väčšiu čiastku v hotovosti a dve tretiny respondentov používajú hotovosť na nákup v súčasnosti menej často než pred piatimi rokmi.

Podľa spoločnosti sa ďalej ukazuje, že bez ohľadu na to, či je technológia PayPass uplatnená vo forme karty, telefónu alebo prívesku na kľúče, je lepším spôsobom platby, a to i za tie najmenšie nákupy na čerpacích staniciach, v kinách, stánkoch či predajných automatoch, reštauráciách rýchleho občerstvenia, vozidlách taxislužby, na športových akciách či ďalších miestach siete obchodníkov, ktorá sa stále rozširuje. Systém, ktorý je v prevádzke v dvadsiatich krajinách, ponúka užívateľom alternatívu, vďaka ktorej pri nákupe do 25 dolárov (cca 570 korún) už nepotrebujú hľadať mince a bankovky, vkladať kartu alebo podpisovať potvrdenky. Jednoducho priložia svoju kartu, mobilný telefón alebo iný nosič PayPass ku čítačke a majú zaplatené.

